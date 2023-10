Romică Țociu spune totul despre America Express! A dezvăluit secretele de la Antena 1

Romică Țociu a dezvăluit secretele de la America Express, în exclusivitate pentru FANATIK, cu doar o zi înainte de marea premieră, una maraton, a noului sezon al show-ului de la Antena 1.

Romică Țociu și fiul său, în aventura vieții lor la America Express

America Express începe sâmbătă, 21 octombrie 2023, de la ora 20:00 și se anunță o ediție incendiară! Romică Țociu a concurat în cel mai nebun și periculos reality-show de pe piață împreună cu fiul său, Cătălin.

Actorul a dezvăluit pentru FANATIK că a fost total inconștient să participe în această emisiune, dar pe cât de greu a fost, pe atât de frumos. ne-a spus că, dincolo de peisajele pe care le-a văzut și situațiile-limită în care a fost pus, cea mai mare descoperire pentru el a fost propriul său. Deși îl știe de-o viață, fiindu-i tată, niciodată nu l-a văzut în ipostazele în care și cei de acasă îl vor putea remarca din 21 octombrie!

De altfel, Cătălin l-a convins pe Romică Țociu să participe la America Express. Băiatul său își dorea enorm de mult să facă parte din această aventură și a reușit, până la urmă, să îl ”păcălească” pe actor, care a mers cu ceva emoții în această expediție.

„M-a zăpăcit la cap”

„Am fost inconștient. N-am crezut niciodată că voi ajunge acolo. Fiul meu, Cătălin, m-a zăpăcit la cap. Îmi spunea: „Tati, te rog, e visul meu! Hai să mergem!”. El era fanul numărul unu și eu eram fanul numărul doi. Mă tot gândeam: am să pot face față? N-am să pot face față? A fost greu, dar frumos”, a dezvăluit Romică Țociu, pentru FANATIK.

Rugat să ne spună o situație de care s-a lovit pentru prima oară în viața lui în acest show, Romică Țociu a spus că la America Express a dormit pentru prima oară pe jos!

Romică Țociu a fost nevoit să doarmă pe jos la America Express

„Gândește-te că io n-am dormit niciodată pe jos! Dormi unde ți se dă. Asta înseamnă, de fapt, America Express, să încerci să-ți schimbi modul de viață într-o țară pe care n-o cunoști, unde nu ai bani, unde ești nimeni! Trebuie să reziști”, ne-a mărturisit .

Romică Țociu a mai spus că la America Express a învățat foarte multe lucruri despre el, însă fiul său a fost cea mai mare surpriză din această aventură. A realizat, încă o dată, cât de mândru e de feciorul său.

Actorul, emoționat, despre băiatul său: „Trăirile astea pe care le-am văzut la el…”

„Am învățat foarte multe despre mine. L-am descoperit și pe Cătălin, pe fiul meu. Eu n-am crezut că el e atât de puternic, atât de mișto. Eu am stat cu el, am stat împreună, am stat în aceeași casă, dar trăirile ăstea pe care le-am văzut la el nu le-am văzut niciodată la măsura pe care le-am văzut în America Express. E foarte tare. Am un băiat extraordinar”, a adăugat Romică Țociu pentru FANATIK.

Dincolo de prezența în acest show, Romică Țociu se pregătește și pentru o revenire la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, la finalul lunii noiembrie 2023. Pe lângă asta, Romică Țociu filmează și pentru serialul de comedie „Bravo, tată!” de la

„În teatru, voi fi la Tănase, la sfârșitul lui noiembrie. Vasile Muraru m-a invitat, a făcut un spectacol frumos. Vor fi trei zile, cred că ultimele zile din noiembrie sau în penultima săptămână. Am răspuns prezent pentru că ne doream de foarte mult timp să ne întoarcem înapoi la Tănase și să simțim mirosul ăla special al scenei pe care Tănase îl are deosebit față de alte teatre”, ne-a mai povestit Romică Țociu.