Rona Hartner, adevărul despre presupusa idilă cu Emil Constantinescu. Câți bani a dat Vadim Tudor pentru jurnalul ei

Rona Hartner a lămurit mai clar ca niciodată ce s-a întâmplat între ea și Emil Constantinescu în urmă cu mai bine de 20 de ani. Cântăreața a fost implicată într-un scandal uriaș pe vremea când fostul lider al Convenției Democrate era pe un val de popularitate.

Rona Hartner și episodul Emil Constantinescu

S-a spus că ar fi fost amanta , scandalul fiind unul uriaș, iar ceilalți politicieni s-au folosit de acest subiect pentru a-l ataca pe Constantinescu.

Rona Hartner a spus ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și fostul politician. Cântăreața fusese chemată să cânte la o întrunire a Convenției Democrate, în fața a 15.000 de oameni. La un moment dat, aceasta avea în repertoriu o melodie cu un text care nu îl măgulea foarte tare pe Constantinescu „You are my looser” („Ești ratatul meu”).

Rona a vrut să salveze situația, astfel încât fostul președinte să nu se simtă jignit, așa că a făcut atmosfera pentru ca acesta să nu audă foarte bine versurile.

Vadim ar fi primit 60.000 de dolari pentru jurnalul inventat de prietena artistei

„Mi s-a zis: invită-l pe președinte la dans. Eu aveam un blues, „You are my looser”. Nu știam cum s-o mai dau. Am început să mă dau cu cracii în sus, să fac show, să nu audă textul. Am făcut o diversiune. Toți jurnaliștii au venit în jurul nostru. Și… s-a terminat piesa, aplauze, poze, nu știu ce. Asta a fost în noiembrie 1996.

Tot în noiembrie 1996 am dat castingul pentru Gadjo Dilo (n.r.: film artistic). Ce crezi că s-a întâmplat în România? Cea mai bună prietenă a mea a inventat acel jurnal să mă facă să mă întorc în România. I l-a vândut lui Vadim cu 60.000 de dolari”, a dezvăluit Rona Hartner în cadrul emisiunii

Cu alte cuvinte, persoana de la care a pornit totul a fost o apropiată de-ale artistei. Rona a spus că a fost șocată nu doar de faptul că a apărut acest jurnal pe piață, ci și pentru că prietena ei a reușit să îl convingă pe Corneliu Vadim Tudor că acele scrieri ar fi fost autentice.