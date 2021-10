Ronaldo a dat verdictul! Cine merită să câştige Balonul de Aur: “E la un nivel înalt de 10 ani”

Pe 29 noiembrie 2021, la Theatre du Chatelet (Paris), va fi decernat Balonul de Aur, iar lupta începe să se ascută pe ultima sută de metri. Ronaldo a postat un mesaj pe contul personal de Facebook şi a anunţat că favoritul său este Karim Benzema.

Ronaldo, câştigător al Balonului de Aur în 1997 şi 2002, îl susţine pe Karim Benzema

Ronaldo a câştigat Balonul de Aur în 1997 şi 2002, iar acum îşi doreşte ca un alt jucător al lui Real Madrid să cucerească marele premiu. Fostul internaţional şi-a exprimat opţiunea şi a prezentat motivele care stau în spatele alegerii lui.

“Fără îndoială, favoritul meu pentru Balonul de Aur este Benzema. Este cel mai bun atacant, e la un nivel înalt de 10 ani şi un campion. Voi ce credeţi?”, a fost mesajul postat de Ronaldo pe contul personal de Facebook.

În 1997, Ronaldo a câştigat Balonul de Aur fără prea mari emoţii. Brazilianul a primit 222 de puncte, cu ajutorul voturilor exprimate, şi i-a învins pe Predrag Mijatovic (Real Madrid/68 puncte) şi pe Zinedine Zidane (Juventus/63 puncte).

Cinci ani mai târziu, în 2002, Ronaldo a obţinut al doilea Balon de Aur, după ce câştigase în vara acelui an Campionatul Mondial cu Brazilia. Lupta a fost puţin mai strânsă, după ce atacantul lui Real Madrid a primit 169 de puncte şi i-a învins pe Roberto Carlos (Real Madrid/145 puncte) şi pe Oliver Kahn (Bayern Munchen/110 puncte).

Karim Benzema, pe lista celor 30 de fotbalişti care se luptă pentru Balonul de Aur

Pe 8 octombrie, care se luptă pentru Balonul de Aur. Printre aceştia se numără şi Karim Benzema, iar atacantul lui Real Madrid a oferit un interviu pentru AS după ce a primit nominalizarea.

Fotbalistul de 33 de ani a susţinut că visează încă de când era copil să câştige Balonul de Aur. În plus, Benzema a dezvăluit secretul din spatele cifrelor bune la Real Madrid, unde a marcat 289 de goluri în 569 de meciuri.

“Am visat din copilărie să câștig acest trofeu. Cred că mai toți fotbaliștii își doresc asta. Știu că este un sport de echipă și că echipa trebuie să fie pe primul loc, dar eu încerc să-mi ajut echipa mereu și cu goluri și cu pase. De aceea, pot să mă gândesc că aș putea ridica în brațe trofeul.

Care e secretul meu? Nu este un lucru care poate fi învățat! Trebuie să ai în minte mișcarea următoare înainte de a primi mingea și apoi execuția ta să fie cât mai rapidă.

Eu am jucat mereu cu unii mai mari decât mine, mai puternici și mai rapizi, și asta m-a ajutat. Am știut ce am de făcut înainte de a primi mingea”, a spus Karim Benzema.

Lionel Messi, favorit să câştige un nou Balon de Aur

Înainte ca France Football să anunţe lista nominalizaţilor, bookmakerii au analizat şansele marilor jucători, iar Lionel Messi este favorit să câştige Balonul de Aur 2021. pentru un al şaptelea succes în prestigioasa anchetă.