Roxana Nemeș explică eliminările de la Survivor România: ”E greu să reziști!”

Cunoscută publicului prin prisma carierei muzicale, Roxana Nemeș se mai mândrește și cu participarea la două emisiuni concurs de supraviețuit în junglă, Survivor România, dar și Sunt celebru, scoate-mă de aici. Deși nu a câștigat niciuna din competițiile din Republica Dominicană, tot am putea spune că artista este în măsură să le ofere sfaturi celor care țintesc finala și, poate, chiar marele premiu. De asemenea, întrebată despre ieșirile surprinzătoare ale primilor Faimoși din concurs, aceasta nu a putut să nu le aducă mici critici.

Roxana Nemeș explică eliminările de la Survivor România

a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care face dezvăluiri șocante despre experiența de la Survivor România, dar și despre concurenții din sezonul patru aflați chiar acum în Republica Dominicană.

ADVERTISEMENT

Artista admite că noua ediție are și sare și piper, iar participanții sunt numai unul și unul, atât la Faimoși, cât și la Războinici, dar, nu poate spune neapărat că vreunul este mai bun ca ea.

Referitor la ieșirea din concurs a Mariei Constantin și a trapperului Gheboasă, aceasta este de părere că unii ies pentru că nu sunt agreați de public din cauza caracterului, iar alții iau totul în joacă și în junglă se lovesc de crunta realitate care îi doboară fără drept de apel.

ADVERTISEMENT

, că merită și din punct de vedere financiar, dar, uneori libertatea valorează mai mult decât orice.

Care este secretul pentru a ajunge în finala Survivor România 2023?

– Cum ți se pare noua ediție Survivor România 2023?

Ediția de anul asta mi se pare bună. E castingul bun din punctul meu de vedere, atât la Faimoși cât și la Războinici. Te ține cu sufletul la gură, în suspans. Plus că mereu se întâmplă ceva nou. Și cumva publicul trăiește aceeași adrenalină ca și concurenții. Ceea ce e foarte tare!

ADVERTISEMENT

– Ți se par concurenți mai buni sau mai slabi ca tine?

Nu știu cum să răspund la întrebarea aceasta. Fiecare joacă în felul lui și cât de bine e pregătit, plus, contează și cât de norocos e. Ține și de asta. Și cel mai mult contează să fii ”personaj” din toate punctele de vedere. Ceea ce am văzut în acest sezon. Asta în ochii publicului. Cât pentru fiecare în parte, important cel și cel mai mult este psihicul.

Roxana Nemeș, critici la adresa primilor Faimoși eliminați

– Ce părere ai de plecarea celor doi Faimoși, Maria Constantin și Gheboasă?

Decizia întotdeauna aparține publicului. Cei de acasă îți văd caracterul, ambiția, etc. Oamenii din fața televizorului te simt extraordinar de tare. Nu ai cum să-i minți! Cred că la acel moment a fost o decizie ok.

ADVERTISEMENT

Iar referitor la cealaltă situație, unii sunt mai puternici, alții mai slabi. Este cea mai grea competiție la ora actuală. Dacă nu lucrezi cu mintea ta și nu ai o voință de fier, e greu să reziști! Trebuie să vrei și să fii foarte focusat de la început! Plus că, mulți au impresia că nu e atât de greu și o pot duce, iar când ajung acolo, nu știu cum să fugă mai repede (n.red. râde).

ADVERTISEMENT

”Ce caut iar aici, în junglă?”

– Ai mai încerca o astfel de experiență?

Never say never (n.red. zâmbește). Dar, sincer, e de trăit de toată lumea, o dată în viață! De putut sunt convinsă că pot, dacă vreau. Dar, nu știu dacă mai vreau să fiu lipsită de libertate. Asta e cel mai greu. Asta mi-am zis când am ajuns la Sunt Celebru, scoate-mă de aici: ”Ce caut iar aici, în junglă”. Cred că mi-a ajuns! Sunt mega fericită că am trăit experiența asta, dar gata. Am alte planuri în viață (n.r. zâmbește)!

– A meritat din punct de vedere financiar tot chinul?

A meritat din toate punctele de vedere! Te schimbă extraordinar de mult! În bine sau… nu (n.r. râde)! Depinde de caracterul fiecăruia! Plus că îți dă o mai mare încredere în tine!