Roxana Vancea, despărțită pe timp de vară de soțul ei! ”Vine în weekend”

Roxana Vancea a decis să petreacă vara asta mai mult timp cu copiii și mai puțin cu soțul, Dragoș. Așa că și-a făcut multe bagaje și împreună cu Zian și Milan a plecat la Târgu-Jiu, acolo unde se bucură de o vacanță de neuitat la țară, la bunici. A dat aglomerația și canicula din Capitală, pe răcoarea și peisajele frumoase de la munte. Chiar dacă înseamnă că stă departe de soțul ei, care reușește să îi viziteze doar în weekenduri.

Roxana Vancea s-a mutat la țară

În timp ce alte vedete petrec vacanțele prin Mykonos sau alte destinații de fițe, Roxana Vancea a ales pentru vara aceasta o destinație mai puțin exotică… Târgu Jiu. Și asta pentru că este o mămică implicată și dornică să petreacă cât mai mult timp cu băieții săi. Așa că, împreună cu Zian și Milan, s-a retras la țară, la bunici, acolo unde vor sta până la începutul școlii, respectiv grădiniței.

“Copiiilor le place foarte mult la țară. Și mie îmi place foarte mult pentru că aici am copilărit și eu. Este zonă de munte, e mult mai răcoare decât în București. În plus aici au bunicii aici care îi răsfață nonstop. Am fost plecați în fiecare zi să facem activități. Am fost pe la Vâlcea, pe la Băile Olănești, la o cabană superbă în Malaia, în Voineasa câteva zile.

Am mers la Sibiu la fermă de cerbi, am vizitat parcul tematic Povestea Calendarului, Arsenal Park. I-am dus pe copii și la salină la Ocnele Mari, la Căsuța răsturnată, la Castelul vrăjitoarelor, la Ecvestria Ranch unde poți să hrănești căluți și alte animale, la Râncă , pe Transalpina.

Am vizitat foarte multe locuri. Nici nu mai știu unde nu am fost. În fiecare zi au ceva de făcut, copiii nu au timp să se plictisească”, a povestit Roxana Vancea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Roxana Vancea, despărțită pe timp de vară de soțul ei: „Este greu fără tati”

Iar vacanța prichindeilor ar fi una perfectă dacă și tatăl lor ar putea să le fie alături. Dragoș însă, a fost nevoit să rămână în București și să se ocupe de programările de la sală. Așa că Roxana Vancea și soțul ei au ales de comun acord să se „despartă” pe timp de vară de dragul copiilor. „Este greu fără tati, dar vorbim foarte mult pe video și vine în fiecare weekend la noi”, a spus Roxana.

“Copiii nu au acces la televizor, tabletă, telefon, desene. Nimic”

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Roxana Vancea are grijă și de băiatul pe care Dragoș îl are dintr-o altă căsnicie. Este ca o adevărată mamă pentru Milan și le acordă ambilor copii aceeași atenție. Drept urmare, băieții au și aceleași restricții. Sexy mămica explică pentru FANATIK de ce a luat decizia ca cei doi băieți să nu aibă acces la tehnologie.

“Copiii nu au acces la televizor, tabletă, telefon, desene. Nimic. Sunt de părere că lucrurile astea nu îi ajută cu nimic, din contră. Milan are acces la desene atunci când este la mama lui, la noi, nu. Dar nici nu cere pentru că mereu facem câte ceva și nu are când să se mai uite și la tv.

Spre exemplu, vara asta, bunica (mama mea), l-a învățat să scrie și să citească. Acum el este foarte încântat să îi citească lui Zian povești”, a explicat Roxana.

Sexy mămica profită de fiecare zi petrecută cu cei doi băieţi. Cu atât mai mult cu cât curând i se termină concediul şi va fi nevoită să revină la job. Iar înainte de asta, mai vrea să bifeze măcar dar de această dată în formulă de patru.

“Mai am puțin până se împlinesc doi ani de creștere copil. Apoi o să mă întorc la sală cât este Zian la grădiniță. Vreau la 2 ani să îl duc la grădiniță și să îmi pun cliente la sală în timpul în care este el acolo.

Urmează să mergem la mare câteva zile, abia aștept. Și mai avem plănuit la începutul lui septembrie să mergem la o cabană superbă în Sibiu, Valdo Cabin, e foarte frumos acolo și sunt multe de făcut cu cei mici pe lângă”, a mărturisit Roxana pentru FANATIK.

Roxana Vancea, avertisment pentru Dragoş: “Dacă aș fi înșelată nu aș ierta pt nimic în lume”

Chiar dacă de dragul copiilor, petrece toată vara departe de soţul ei, Roxana Vancea, Ştie că Dragoş îşi petrece timpul la sală, înconjurat de fete frumoase, aşa cum şi Dragoş ştie că are acasă o soţie care nu iartă.

“Nu știu dacă e gelozie neapărat. Cred că am chestia asta să nu mă simt prostită în vreun fel, nu teama că aș fi înșelată. Știu că dacă aș fi înșelată nu aș ierta pt nimic în lume și atunci nu permit nimic care ar ajunge aici.

De asta probabil mă consider geloasă. Dragoș știe și el foarte bine care sunt principiile mele și își vede de treabă. E cuminte, nu mă îndoiesc de el”, a dezvăluit Roxana Vancea.