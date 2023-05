Roxana Vancea face ravagii pe plajele din Dubai când nu are alte activităţi: „Calc, spăl, fac curăţenie”

Roxana Vancea este o mămică full time, dar asta nu o împiedică să se bucure din când în când şi de câte o vacanţă. De această dată, a plecat împreună cu Dragoş şi băieţelul lor, Zian în Dubai, acolo unde se bucură de mare şi soare. Nu atât cât şi-ar fi dorit însă, deoarece micuţul de nici doi anişori o ţine permanent ocupată.

Roxana Vancea, dezvăluiri exclusive din vacanţă. Care a fost cea mai mare teamă atunci când au decis să plece cu băieţelul în Dubai

Dacă altădată ar fi stat cu orele pe nisipul fierbinte de pe plajele din Dubai, acum, Roxana Vancea îi dedică tot timpul băieţelului său, Zian. În exclusivitate pentru FANATIK, sexy mămica dezvăluie cum arată vacanţele lor de când ea şi Dragoş au devenit părinţi.

„E foarte frumos. Eu chiar aveam nevoie să ies puţin din rutina mea zilnică, iar vacanţa asta a venit la fix. Am reuşit să stau şi la plajă chiar, în fiecare dimineaţa câte două ore. Lui Zian îi place foarte mult apa şi am profitat de asta să mă bronzez şi eu puţin.

În complexul în care stăm sunt foarte multe locuri de joacă şi activităţi pentru cei mici. De la prima oră, Zian e prezent, aleargă pe iarbă, se joacă în nisip, mergem la piscină sau la mare, iar după ce doarme de prânz, când nu mai e atât de cald, mergem şi vizităm câte ceva. Am fost de exemplu la grădina zoologică. Zian e foarte curajos, îi plac foarte mult animalele. A hrănit girafele, papagalii , s-a jucat cu o iguană, cu un şarpe.

Am fost la Burj Khalifa să vedem priveliştea de acolo, la Miracle Garden, îi place foarte mult să alerge prin mall, să meargă pe faleză seara. În conluzie, nu mi se pare atât de greu să mergi cu copilul în vacanţă. Noi am şi plecat cu Milan mereu, suntem învăţaţi, iar Zian este foarte cuminte şi nu ne îngreunează niciodată munca.

Roxana Vancea şi Dragoş, vacanţă de 10 zile în Dubai, la naşul lui Zian

Pentru vârsta lui se comportă exemplar. Bineînţeles, are şi el momente şi momente, dar înţelege când trebuie să stea liniştit în cărucior atunci când ieşim la plimbare. Totuşi, l-am lăsat destul de mult liber ca să exploreze şi să descopere singur ce vrea. Totul a mers perfect până acum. Zian a fost fascinat de toate locaţiile în care l-am dus. Stăm aici la naşul lui, 10 zile. Au petrecut şi ei timp împreună”, a mărturisit Roxana.

Chiar dacă această vacanţă nu mai este despre ea, ci despre copil, Roxana Vancea se bucură de fiecare clipă petrecută. „Reacţiile lui Zian la tot ce e nou cu siguranţă ne-au făcut vacanţa mai frumoasă, atât mie cât şi lui Dragoş. M-am bucurat că ne-am văzut cu Ranbir, naşul lui Zian.

Mie îmi place foarte mult căldura, aşa că mi-am încărcat bateriile la soare. Am făcut şi lucruri noi. Chiar am avut o vacanţă reuşită şi abia aştept să mă întorc aici”, a spus Roxana.

Cum a fost zborul până în Dubai cu băieţelul de nici doi anişori

Şi cu siguranţă vor reveni în Dubai, mai ales că micuţul Zian s-a comportat exemplar pe timpul zborului şi nu le-a dat părinţilor mari emoţii: „Am mai fost plecată cu el când avea 10 luni, de ziua lui Milan am mers în Viena.

S-a comportat foarte ok şi atunci şi acum. A dormit de când am decolat şi până am aterizat. A fost perfect. Dragoş a ales un zbor de noapte ca să fim siguri ca o să doarmă şi aşa a fost”, ne-a mărturisit sexy mămica.

De ce s-a temut Roxana Vancea în această vacanţă

Chiar dacă zborul cu avionul nu le-a dat emoţii, Roxana a avut totuşi o teamă atunci când au decis să plece în Dubai cu băieţelul lor. „Mi-a fost teamă să nu răcească de la aerul condiţionat. Fiind o ţară cu temperaturi atât de ridicate, oriunde intram era aer condiţionat. El era transpirat de foarte multe ori. Dar piticul e foarte bine. Îi place foarte mult. S-a adaptat super uşor, doarme foarte bine şi la prânz şi noaptea, îi prieşte tare mult vremea de aici.

Eu în general, nu sunt panicoasă, dar nici relaxată până la indolenţă. Mă asigur că nu-mi lipseşte nimic atunci când plec cu copiii de acasă, nu sunt disperată să nu pună mâna pe jos sau să bage în gură nu ştiu ce. Sunt relaxată la capitolul acesta, dar nu îl scap din ochi nicio secundă şi mereu sunt atentă să nu stea transpirat , ca să mă asigur ca nu răceşte”, a mai povestit Roxana Vancea.

Roxana Vancea nu uită de treburile casnice nici măcar în vacanţă: „M-am asigurat că spăl, calc, fac curăţenie”

Şi dacă tot a amintit de somnul copilului, am fost curioşi să aflăm cum profită Roxana şi de timpul în care Zian doarme. „Cât doarme Zian, doarme şi Dragoş (n.red. râde ).

Eu nu mi-am ieşit din tabieturile de acasă, iar când a dormit Zian, m-am asigurat că spăl, calc, fac curăţenie (n.red. râde ) sau m-am mai aranjat dacă urma să ieşim după ce se trezeşte. L-am terorizat pe Dragoş cu pozele, ne-a făcut o grămadă”, a mai spus Roxana.

Cum arată bagajul Roxanei Vancea atunci când pleacă cu copilul în vacanţă

Dacă vă gândeaţi că Roxana Vancea pleacă în vacanţe cu jumătate de casă după ea, aşa cum obişnuiesc multe mămici, la capitolul acesta, pare că se descurcă foarte bine: „Bagajul a fost foarte organizat. Nu iau lucruri cu care să mă întorc nefolosite. A fost plin de pamperşi, hăinuţe pentru Zian, jucării, creme, costume de baie, makeup, lenjerii şi încălţăminte.

Dar am folosit tot ce am avut la noi. În ceea ce priveşte ţinutele, Zian m-a depăşit clar (n.red. râde ). Eu nu sunt vreo fashionistă, n-am fost niciodată, dar pe cel mic îmi place să-l aranjez şi dacă îl scot în curte”, ne-a spus amuzată Roxana.

Cel mai probabil, aşa vor arăta vacanţele Roxanei Vancea de acum înainte. De când , îi dedică tot timpul băieţelului său, Zian. Şi deşi în urmă cu ceva timp declara că nu se vede prea curând în această postură, iată că meseria de mămică i se potriveşte acum mănuşă.

„Sincer am venit pentru Zian în această vacanţă. Sunt dependentă de el şi el de mine şi nu m-aş fi simţit bine dacă nu îl luam cu noi. Plus că nu am fi avut oricum cu cine să îl lăsaăm”, a mai declarat Roxana Vancea.