Roxana Vașniuc, vedeta Antena 1, cadou de 100.000 de euro după ce s-a măritat: ”Darul de nuntă”

Roxana Vașniuc și-a unit destinele cu tatăl fiicei ei, Ionuț Lorin, după o relație de 10 ani, cu șuișuri și coborâșuri. Deși au fost despărțiți o perioadă, cei doi au cântărit mai bine decizia și s-au împăcat, iar anul acesta, pe 27 septembrie s-au căsătorit religios în fața lui Dumnezeu, la Timișoara.

Roxana Vașniuc, cadou de nuntă de 100.000 de euro

Fosta prezentatoare de la Antena Stars a fost surprinsă de soțul ei în urmă cu doar câteva ore, cu un cadoul la care Roxana Vașniuc visa de trei ani de zile. Vedeta de la Antena 1 a declarat, în premieră, pentru FANATIK câți bani a scos din buzunar pentru autoturismul pe care l-a primit, ultimul din gama de lux de la BMW.

”Da, este un cadou pe care mi-l doresc de vreo trei ani și a venit abia acum. Este din partea soțului. Din banii de la nuntă am investit o parte”, a dezvăluit vedeta de la Antena 1.

Roxana Vașniuc, fericită după nuntă: ”Este ultimul model”

, ne spune că banii de la nuntă i-a investit în această mașină, pentru că altceva nu poate conduce. Doar cu asta este obișnuită, și atunci, mai bine a așteptat până a reușit să își îndeplinească cel mai mare vis. A cântărit mult decizia, având în vedere vremurile, pentru că, spune ea, nu știi dacă este ok să investești într-o mașină.

”Este ultimul model de X6. Este mult, peste 100.000 de euro. 30.000 de euro era X5 pe care îl aveam înainte. Am condus numai BMW-uri. Eu nu pot să conduc altceva.

M-am obișnuit așa și… mi-am dorit de foarte mult timp să o schimb pe cea pe care o aveam. Ne-am gândit, trăim vremuri destul de grele și nu știi dacă este ok să investești într-o mașină. Dacă merită sau nu”, a mai declarat Roxana Vașniuc.

Vedeta de la Antena 1, mașini de 130.000 de euro

Deși a gândit și a cântărit, mașina tot a venit pentru că dorința frumoasei vedete a fost mai mare. Și, ca să fie cum trebuie lucrurile în familia lor, Roxana și soțul ei, Ionuț, au păstrat și vechea mașină, care se ridică și ea la vreo 30.000 de euro. Deci, la un calcul simplu, cele două autoturisme ale soților valorează în jur de 130.000 de euro.

”Da, cu toate astea am cumpărat-o pentru că îmi doream de foarte multă vreme să o iau. Și m-am tot gândit. Eu oricum în tot ceea ce fac sunt foarte echilibrată și mă gândesc de 100 de ori până să iau o decizie. Am și cealaltă mașină”, spune blondina pentru FANATIK.

Nuntă mică, dar mare ”dar”

Roxana Vașniuc, în exclusivitate pentru FANATIK, povestește că, nunta lor, mai exact cununia civilă nu a fost mare. Au avut aproximativ 30 de persoane apropiate invitate, dar, suma de bani pusă pe masă de nuntași a fost mare. Am putea spune că au avut o nuntă mică, dar cu un dar mare.

”Noi nu am avut o petrecere de nuntă, am avut câțiva prieteni. Au fost vreo 30 de persoane. Darul de nuntă l-am cheltuit pe mașină, iar restul… a venit de la soț”, a mai punctat frumoasa vedetă de la Antena 1.

Roxana Vașniuc, sacrificii după nuntă

Bani a făcut, mașină și-a luat, însă, nu putea să fie totul doar roz. Blondina a întâmpinat și ceva probleme după nuntă, asta pentru că a luat numele soțului. Acte multe, drumuri și timp pierdut. Și, asta nu e tot, un nume în plus, o încurcătură mai mare când trebuie să se prezinte. Roxana regretă acum că și-a păstrat numele de fată pentru că nici nu mai știe cum o cheamă.

”Eu încă trebuie să îmi schimb pașapoartele. Abia buletinul l-am schimbat. Am mai adăugat și Lorin. Deși am fugit de statul pe la poliție, soțul a zis că avem și un copil și este normal să mă cheme și pe mine Lorin. Și acum, sincer, îmi pare rău că nu l-am luat doar pe acela, ca să nu mă mai numesc și Vașniuc. Când trebuie să mă prezint, am foarte multe nume și nici nu mai știu pe care să le zic. M-a dat un pic peste cap”, a conchis Roxana Vașniuc.