Rrahmani, dorit de FCSB înaintea Rapidului. ”A făcut un meci prost! Rămăsese în stand-by”

Kosovarul a impresionat după transferul la formația giuleșteană, însă el s-a accidentat la echipa națională, și nu va mai juca în acest an, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

FCSB ar fi putut să-l transfer pe Albion Rrahmani

Impresarul Florin Vulturar a vorbit la că l-a urmărit pentru FCSB pe Albion Rrahmani pe când evolua la FC Ballkani, într-un joc cu CFR Cluj din Conference League, însă prestația modestă a jucătorului a făcut să nu se înceapă negocierile.

ADVERTISEMENT

”A fost o situație interesantă cu Rrahmani. Noi, eu și cu partenerul meu, am fost să-l vedem la Cluj și a făcut un meci foarte prost. Mergi să vezi un jucător, îl urmăream de ceva vreme, și… Era posibil să ajungă la FCSB dacă făcea un meci foarte bun la Cluj.

Poți să mergi să vezi o dată un jucător și să dai chix. Trebuie urmărit foarte atent, un meci, două nu sunt de ajuns. Nu știu dacă existau șanse să joace la FCSB. Am fost să-l vedem și pe Krasniqi, știam că și cei de la CFR sunt interesați de el, dar s-a accidentat înainte de meci.

ADVERTISEMENT

Ne-am uitat la Rrahmani și, din păcate sau din fericire pentru Rapid, a făcut un meci prost. A rămas în stand-by și apoi l-a luat Rapid. E un jucător bun, nouă ne-a plăcut foarte mult, dar am vrut să-l vedem într-un meci live și n-a jucat ce trebuie”, a declarat Vulturar.

De ce nu și-a dat Vulturar ok-ul pentru aducerea lui Rrahmani la FCSB

”Știu că a vrut să-l ia și Marian Copilu la Petrolul. Noi l-am urmărit cu 2-3 luni înainte, dar am vrut să-l vedem și live. E o diferență mare între ce vezi live și o înregistrare. Nu m-a impresionat live și a rămas în stand-by. Trebuia să mai mergem la 2-3 meciuri, dar nu poți să-i acoperi pe toți.

ADVERTISEMENT

A fost un jucător pe care l-am urmărit destul de mult și chiar am discutat cu conducerea clubului și chiar ei ne-au zis că CFR este interesată de Krasniqi. Am crezut că e doar aruncată așa, dar uite că…

Rrahmani e un jucător interesant, mie îmi place foarte mult. În momentul de față e un jucător care face diferența în campionatul României. Nu puteam să-mi dau seama de nivelul campionatului. Păcat că s-a accidentat.

ADVERTISEMENT

Era posibil să ajungă la FCSB. Am fost 3 persoane la Cluj să-l vedem și toți trei am zis că are ceva, dar mai trebuie văzut. Nu am crezut că va ajunge să plece așa repede. Trebuie să-l vezi 2-3 meciuri live și timpul a fost destul de scurt. Nu a trecut mult după meciul de la Cluj și a plecat”, a mai spus Florin Vulturar, la FANATIK SUPERLIGA.

În fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, FANATIK SUPERLIGA este transmisă în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO. Emisiunea poate fi urmărită în premieră în aceeași zi, de la ora cu ora 17:30, pe canalul YouTube Fanatik și pe paginile de Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

Cum putea ajunge Rrahmani la FCSB