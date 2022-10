Cum au reacționat vedetele după moartea lui Nosfe. Keed, Adda, Theo Rose și Ruby au transmis mesaje emoționante

Vin reacții în lanț din partea vedetelor după moartea lui Nosfe. Ruby se declară șocată de această veste.

Ruby, rămasă fără cuvinte după moartea lui Nosfe de la Șatra Benz

Cântăreața a rămas cu adevărat stupefiată de vestea morții lui Nosfe, pe numele său real Darius Vlad Creţan.

ADVERTISEMENT

Aceasta nici nu își putea găsi cuvintele pentru că informația că artistul a decedat a lăsat-o fără replică. Ruby și Nosfe au vorbit la telefon alaltăieri și au pus la punct unele detalii ale unei colaborări muzicale.

Ruby a colaborat în trecut cu Nosfe, la piesa de succes Condimente, iar acum urmau să filmeze un nou videoclip și aveau o piesă pe care urmau să o lanseze curând.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cântăreața Ruby a empatizat cu familia lui Nosfe. Artistul avea o parteneră de viață alături de care făcuse un copil.

”Nu pot să cred, în secunda asta am aflat. Nu pot să cred, sunt în stare de șoc în momentul ăsta. Mi-a spus acum un prieten, am vorbit cu el la telefon alaltăieri, trebuia să avem filmări, trebuia să ne vedem.

ADVERTISEMENT

Aseară m-am uitat la studio la videoclip. Nu pot să cred. Familia lui săraca, copilul… ”, a spus Ruby pentru

Cum au reacționat vedetele după moartea lui Nosfe

„Doamne! Nu am cuvinte! Un om care a pus tot sufletul în muzica lui. Atât de muncitor si determinat. Am lucrat împreună. Am scos piese împreună… nu am cuvinte. Nu pot… Doamne. Drum lin către stele!”, a scris Adda pe Instagram.

ADVERTISEMENT

„Unchiule, nu știu dacă era timpul… a fost o plăcere să te cunosc, drum bun!”, a transmis Theo Rose.

ADVERTISEMENT

„Ne-am văzut acum 2 seri și ieri ți-am cerut piesa aia de o aveam împreună, că traseseși trofa la ea și m-a spart când am auzit-o. Nu mai apucăm să o scoatem. Arată-le la îngeri cine-i cel mare G. te iubesc”, a adăugat Liviu Teodorescu.

Keed a distribuit mesajul oficial al trupei Șatra Benz prin care toată lumea afla vestea nefericită cum că Nosfe a încetat din viață la doar 37 de ani. Cucu, fostul concurent de la Survivor România, a avut la rândul său o postare tristă.

Tânărul care face parte din formația Noaptea Târziu nu era prieten apropiat cu regretatul rapper, dar cu toate acestea cei doi au avut câteva experiențe împreună. În plus, știa că artistul este un om educat, talentat cu cu mult bun simț.

„Știam că ești un om cu foarte mult bun simt, foarte educat, talentat în tot ce făceai și întodeauna era o plăcere să stau cu tine de povești! Ai fost o inspirație! Drum bun să ai! Condoleanțe familiei și celor apropiați! Tot nu îmi vine să cred că s-a întâmplat asta!”, a scris Cucu pe Instagram.

Roxana Nemeș se numără, de asemenea, printre persoanele publice care au rămas șocate de moartea artistului. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities a recunoscut că nu-i vine să creadă că acest lucru chiar s-a întâmplat.

„Sunt în șoc. Incredibil. Aveți grijă de voi și de liniștea voastră. E cea mai importantă. RIP Nosfe. O să te iubim mereu!”, este postarea lui JO.

„În situații de genul acestea mi se termină cuvintele. Multă putere familiei! Condoleanțe”, a transmis chef Florin Dumitrescu.

Nosfe de la Șatra Benz a murit la 37 de ani

Vestea că a venit ca un trăsnet. Acesta avea doar 37 de ani și chiar aseară a ținut un concert, așa că nimeni nu bănuia că ar fi ceva în neregulă cu el din punct de vedere al sănătății.

Nu se cunoaște nimic oficial despre la această oră și nu au fost date informații concrete de către colegii de trupă sau de către familia artistului care a murit. O ipotează care a apărut este că Nosfe ar fi murit din cauza unui infarct.

Anunțul morții lui Nosfe a fost făcut pe rețelele de socializare de Șatra Benz. Conform acestuia, Nosfe s-a stins din viață sâmbătă noaptea.

„Cu regret și durere vă anunțăm ceva ce nu ne-am fi dorit să vă anunțăm niciodată.

Fratele nostru NOSFE a plecat dintre noi azi noapte. Ne aflam intr-o situație delicată și procesăm cu greu pierderea”, au scris membrii formației celebre în anunț.