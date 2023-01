Rusia se teme de un atac al Ucrainei. Sisteme de apărare antirachetă au fost instalate pe clădiri din Moscova

Sisteme de apărare aeriană au fost instalate pe acoperișurile mai multor clădiri din Moscova, în condiţiile în care Kremlinul avertizează că războiul ar putea escalada dacă Ucraina va primi de la aliaţii săi occidentali arme cu rază lungă de acțiune. Mai multe fotografii și filmuleţe au început să circule pe Twitter, experţii căzând de acord că este vorba de sisteme de apărare antiaeriană Panţîr-S1.

Rob Lee, cercetător senior în Programul Eurasia al Institutului de Politică Externă și doctorand în cadrul Departamentului de Studii de Război de la King’s College din Londra, a anunțat că sistemele au fost instalate pe cel puţin o clădire administrativă din Moscova și la Comandamentul Apărării Naționale a Ministerului rus al Apărării.

Russia has placed Panstir-S1 air defense systems on top of an administrative building in Moscow (55.74542, 37.65135) and the Russian MoD’s National Defense Management Center (NTsUO) on the Frunzenskaya Embankment.

— Rob Lee (@RALee85)