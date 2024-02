S-a retras din fotbal după o accidentare ca a lui Alexandru Pantea. “E cel mai grav lucru care i se poate întâmpla unui fotbalist!”

Florin Bratu, 44 de ani, a fost în anii 2000. Campion cu Rapid în 2003, Bratu avea să devină şi o glorie a lui Dinamo, pentru care a marcat 28 de goluri în patru sezoane. Internaţional cu 14 partide şi cu două goluri în tricolor, vârful poreclit “Mitraliera” de către fanii dinamovişti s-a retras din fotbal când avea 32 de ani, dar cariera lui era cam gata de la 29 de ani. Motivul: o ruptură a ligamentelor genunchiului, exact , fundaşul dreapta de la FCSB.

“Eu d-aia m-am retras din cariera de fotbalist!”

Florin, ce ar trebui să ştie Alexandru Pantea? Ce înseamnă ruptura ligamentelor genunchiului?

Sunt convins că şi el ştie că e cea mai gravă accidentare pe care o poate suferi un fotbalist. A fost motivul pentru care eu m-am lăsat de fotbal. Asta nu înseamnă că trebuie să privim situaţia în care se găseşte Pantea ca pe o tragedie. De la momentul în care m-am accidentat eu au trecut 15 ani, între timp a mai evoluat medicina, deci el are din start şanse mai mari să îşi revină. Cu tehnologia de astăzi unii jucători au reuşit să se întoarcă pe teren după patru luni, după şase luni.

Tu cât ai stat?

Un am am lipsit complet, abia apoi am început să reintru în meciuri.

Care a fost calitatea pe care ai pierdut-o din cauza accidentării?

Viteza. Mi se formau nişte fibroze pe genunchi, nu mai puteam să flexez complet genunchiul. Nici astăzi nu pot. Din cauza asta am pierdut viteza, care era arma mea principală, şi mi-a scăzut valoarea cam cu 50 la sută. Aşa estimez, dar diferenţa era clară, simţeam că nu mai eram acelaşi fotbalist.

“Alexandru Pantea poate trece peste accidentare”

Ce contează cel mai mult pentru revenirea după o astfel de problemă medicală gravă?

Recuperarea e cea mai importantă. Pantea are norocul că va lucra cu Ovidiu Kurti, un foarte bun specialist pentru recuperare. E la FCSB acum, am lucrat şi eu cu el într-o vreme atunci când jucam la Gaz Metan Mediaş. În cazul meu nu a reacţionat foate bine organismul, alţi jucători au revenit pe teren după aceeaşi accidentare pe care am avut-o eu. După operaţie e atrofiată musculatura, Alex va trebui să lucreze pentru recuperarea ei.

Tu aveai 29 de ani atunci când te-ai accidentat într-un meci cu CFR Cluj. Pantea are 20 de ani. Contează vârsta?

Ştii de ce contează mult vârsta? Un tânăr aşa cum este Pantea e inocent, poate să revină pe teren cu entuziasm, cu încredere. Un fotbalist matur, aşa cum eram eu atunci când am suferit ruptura ligamentelor, analizează mai mult, le cântăreşte pe toate şi se întreabă “oare o să mai pot să joc din nou? Oare voi mai fi la fel de bun?”. Şi mai e o diferenţă: un jucător longilin, ca mine, se recuperează mai greu decât se poate recupera unul de talie medie, cum e Pantea. Cel mai mult contează, aşa cum ţi-am spus, progresul pe care l-a înregistrat medicina. Cu tehnologia din ziua de azi, e posibil ca după patru luni sau după şase luni Pantea să poată să reintre pe teren.

