“S-a rupt scena cu mine”. Cum a trecut Pepe prin momente incredibile

Pepe este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi. Cariera sa a fost mereu în atenția publicului și nu este de mirare că evenimentele și concertele private au venit pe bandă rulantă. Viața de artist nu este deloc una ușoară, iar Pepe poate confirma asta, mai ales după ce a trecut evenimente mai puțin plăcute pe scenă.

Pepe a avut parte de multe peripeții de-a lungul carierei

Pepe este unul dintre veteranii industriei muzicale de la noi. Acesta are în spate ani de carieră, iar în tot acest timp i-a încântat pe fani cu spectacolele lui. Pentru că are la activ mii de concerte,

ADVERTISEMENT

Viața de artist nu este deloc una simplă și nici lipsită de peripeții. Pepe știe foarte bine acest lucru, mai ales că și el a avut parte de câteva incidente. Important este că a reușit să treacă cu brio peste ele.

În exclusivitate pentru , Pepe a ales să fie foarte sincer și să povestească un episod de care a avut parte în timpul unui concert. Deși asta se întâmplă destul de rar, în cazul lui, scena pe care performa s-a rupt.

ADVERTISEMENT

Artistul știe că este imposibil să nu ai parte de astfel de incidente, iar el chiar nu a fost ferit de nimic. În timp ce cânta în fața publicului, scena s-a rupt pur și simplu cu el, creând panică în rândul fanilor. Din fericire, nu a pățit nimic.

Artistul a tras o sperietură zdravănă după ce s-a rupt scena cu el

Seria evenimentelor neplăcute nu s-a încheiat aici. de-a lungul carierei. Acum, le povestește cu amuzament, însă, la acel moment, nu au fost deloc niște episoade fericite.

ADVERTISEMENT

Pepe și-a amintit că, la un moment dat, a avut o criză de burtă chiar pe scenă. Profesionist din fire, acest a vrut să ducă spectacolul la capăt, dar nu i-a fost deloc ușor. Transpirat și plin de emoții, i-a fost foarte greu să se mai concentreze și să cânte.

”Am avut o criză de burtă pe scenă, vorbesc serios. Este foarte greu să și cânți, m-au trecut toate transpirațiile. La modul cel mai serios.”, a declarat artistul pentru

ADVERTISEMENT

La un alt concert, Pepe s-a grăbit să ajungă pe scenă și a ales varianta mai rapidă. Artistul a sărit gardul și, din nefericire, și-a rupt pantalonii. Nemaiavând timp să se schimbe, a urcat cu pantalonii rupți pe scenă.

Seria incidentelor a continuat pentru Pepe. Artistul a avut concerte la care a căzut de pe scenă direct în fosă. Deși nu sunt deloc momente plăcute, Pepe este conștient că nu există artist care să nu treacă prin așa ceva.

”Mie mi s-au rupt și pantalonii, am și căzut de pe scenă. Eram la niște premii importante și am căzut de pe scenă, am căzut în fosă, s-a rupt scena cu mine.”, a mai spus Pepe pentru sursa menționată.