S-a spus că are o relație cu Liviu Dragnea, dar a negat totul și l-a făcut praf: “Nu suport mincinoșii, trădătorii și libidinoșii”

Au apărut nenumărate zvonuri în spațiul public conform cărora fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, ar avea o relație cu Oana Leonte. S-ar părea însă că adevărul este cu totul altul, iar asta o spune chiar bruneta, care neagă o astfel de informație și reacționează acid.

Oana Leonte, despre presupusa relație cu Liviu Dragnea

, însă nu a durat prea mult și fostul lider PSD a decis să nu rămână singur. Cele mai recente informații spuneau că politicianul ar avea o relație cu secretarul general la partidul Alianța Pentru Patrie (APP), filiala Sector 1, Oana Leonte.

ADVERTISEMENT

Iată însă că tânăra are o cu totul altă poveste și neagă orice fel de informație potrivit căreia ar forma un cuplu cu Liviu Dragnea. Contactată de cei de la cancan.ro, tânăra a vorbit despre zvonurile din presă și de asemenea, a lansat acuzații dure la adresa politicianului.

Nu doar că a spus că nu are , ci din contră, spune că nici măcar nu îl agrează pe politician. Mai exact, Oana Leonte spune că nu suportă ”mincinoșii, trădătorii și libidinoșii”.

ADVERTISEMENT

Iar șirul dezvăluirilor acide nu s-a oprit doar aici. Oana Leonte, care de altfel e mai tânără cu 34 de ani decât fostul lider al PSD, a mai spus că se bucură de faptul că APP a scăpat de Liviu Dragnea și a mai adăugat și că ”nici în cele mai negre vise” ale ei nu și-ar dori să aibă o relație cu politicianul.

“Nu am nicio relație cu Liviu Dragnea! Este o persoană pe care nu o agreez. Nu suport mincinoșii, trădătorii și libidinoșii! Nu vreau să am niciun fel de relație cu acest om. Am fost foarte bucuroasă când Alianța Pentru Patrie a scăpat de un astfel de om. Nici măcar în cele mai negre vise nu îmi doresc să fie Liviu Dragnea iubitul meu”, a fost dezvăluirea făcută de brunetă, pentru .

ADVERTISEMENT

Oana Leonte: ”Să își pună pofta în cui!”

Oana Leonte a mai continuat seria declarațiilor aprinse. Bruneta a mai dezvăluit sursei citate că nu s-ar lăsa niciodată cucerită de ”un măscărici” și de asemenea, le-a recomandat tuturor celor care o doresc, de la distanță, ”să își pună pofta în cui!”.

Amintim faptul că deși Liviu Dragnea avea în plan să revină în forță pe scena politică alături de Alianța Pentru Patrie, lucrurile nu au mers deloc așa cum și-ar fi dorit. Politicianul este suspectat la momentul actual că ar fi folosit bani proveniți din afaceri corupte din România pentru a-ți achiziționa mai multe proprietăți pe plaja din Cumbuco.

ADVERTISEMENT

Aceste acuzații par a fi susținute și de faptul că în urmă cu mai bine de 12 ani, fostul lider al PSD și-a petrecut vacanțele într-o vilă cât se poate de luxoasă, care avea printre altele inclusiv un teren de tenis profesionist, situată pe malul Atlanticului.