„Să dea Dumnezeu să nu ne calificăm ca să plece Edi”. Replica genială a lui Vochin pentru Gigi Becali

Gigi Becali e din nou în război cu Federația Română de Fotbal. Patronul FCSB și-a ieșit din minți pentru că Darius Olaru a fost lăsat în afara lotului .

Andrei Vochin, replică genială pentru Gigi Becali: „Banii sunt religia care guvernează la el”

„Sper să ne ajute Dumnezeu să nu ne calificăm să scăpăm odată de Edi Iordănescu ca antrenor pe veci”, a fost . „Nu se poate comenta o astfel de declarație. E doar o declarație emoțională.

Săptămâna viitoare își va dori din tot sufletul să se califice pentru că dacă se califică echipa națională, FCSB câștigă bani, iar asta este până la urmă religia care guvernează la Gigi Becali”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate

„Să dea Dumnezeu să nu desființeze Academia”

„A spus-o de nenumărate ori. ‘Nu mă interesează să câștig titlul, mă interesează să câștig bani’. Iar vestea bună e că dacă echipa națională se califică, cluburile vor primi bani. O să își dea seama, nu i-au spus specialiștii în domeniul economic, că echipa sa câștigă bani dacă se califică.

Sunt sume importante pe care le ia ca urmare a solidarității a tot ce înseamnă UEFA, care organizează turneul final. Academia domniei sale a încasat vreo 175.000 de euro din taxă de solidaritate. UEFA a oferit FRF, iar FRF a spus ‘Toți banii pe care îi primim din solidaritate, îi împărțim la primele 20 de academii’.

Iar academia domniei sale e pe loc fruntaș, felicitări pentru tot ce face acolo. Să dea Dumnezeu să nu o desființeze. Am și eu credințele mele și mă rog să nu o desființeze, să dea Dumnezeu să îi țină obiceiurile, să investească în copii și juniori, pentru că fotbaliștii pe care i-a vândut în străinătate au fost tineri, pe care a luat bani mulți”, a adăugat consilierul președintelui FRF.

„Te gândești doar la tine? Nu vrei să se bucure 20.000 de copii că se califică echipa națională?”

Andrei Vochin i-a adus în discuție și pe cei aproximativ la partida cu Andorra. Mulți dintre aceștia nu au văzut România la un turneu final. Ultima participare e cea de la Campionatul European care a avut loc în Franța în 2016.

„(n.r. – cum e să speri că naționala și selecționerul ‘își rup gâtul’?) Nu am trăit sentimentul ăsta, să fiu sincer. Eu sunt născut, crescut în România. Nici eu nu sunt 100% român, am și eu 1/4 de bulgar în mine, dar n-am trăit așa ceva.

Eu țin minte că după ce am bătut Italia în 83 cu 1-0 pe 23 August, am avut apoi meci cu Cehoslovacia. Și când ne-a bătut Cehoslovacia aveam impresia că am pierdut totul după victoria aia mare cu Italia. O zi nu m-am putut ridica din pat. Boleam efectiv, după ce am pierdut meciul ala dintr-o lovitură de la 11 metri. Consideram că ne-a furat și arbitrul în meciul ăla. Eram un copil.

Nu înțeleg. Te gândești numai la tine, doar la ce vrei tu? Sunt zeci de mii, sute de mii. Au fost 20.000 de copii aseară. Nu te-au impresionat? Nu vrei să fie 20.000 de copii bucuroși că se califică echipa națională, doar pentru că ți se pare ție că are cineva ceva cu tine. Fals, nu are nimeni nimic cu domnia sa, cu domnul Becali”, a conchis Vochin.

