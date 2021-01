Să refuzi FCSB, un risc asumat. Ce s-a ales de cei care au spus pas ofertei lui Gigi Becali

Vremea în care orice fotbalist român își dorea să joace la FCSB a apus. În ultimii ani, mai mulți jucători s-au opus dorinței arzătoare a lui Gigi Becali de a îi vedea în tricoul roș-albastru. Pentru majoritatea, decizia de a nu semna cu actualul lider din Liga 1 nu a părut prea înțeleaptă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK va prezintă câteva exemple de fotbaliști care, din diverse motive, s-au opus transferului la FCSB, unii chiar cu vehemență, și ce turnură a luat cariera lor.În timp ce unii au refuzat FCSB, forma lor fiind departe de cea arătată în perioada în care erau pe lista lui Becali, roș-albaștrii par să își regăsească gloria de altădată.

Fără titlu din 2015, FCSB are șanse mari să spargă gheața. Echipa lui Toni Petrea e a doua ca medie de vârstă (24,3 ani) în Liga 1, competiție pe care o conduce cu 38 de puncte și cu cel mai bună ofensivă, 42 de goluri, cât CFR Cluj și U Craiova la un loc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FCSB, refuzată de „culoarea” sângelui. „Ultrașii” Ioniță și Nica

2016 a fost anul în care Astra a fost campioana surpriză a Ligii 1. Sub comanda lui Marius Șumudică și cu o sumedenie de jucători talentați, precum Budescu, Alibec, Teixeira, Junior Morais, Boldrin sau De Amorim, giurgiuvenii le-au luat fața roș-albaștrilor. Din acea echipă făcea parte și Alexandru Ioniță II, dar un lucru important îl diferențiază de numele menționate anterior. „Bulgarul” a refuzat cu înverșunare transferul la FCSB.

În ciuda faptului că majoritatea colegilor săi au făcut trecerea la gruparea roș-albastră, iar Gigi Becali părea dispus să îl înregimenteze și pe el, mijlocașul ajuns între timp la 26 de ani și-a motivat refuzul ca un veritabil rapidist. „Îmi vine să plâng”, „Sunt crescut împotriva lor”, „Mi-aș da cinci ani din viață ca să nu ia campionatul”, „Nu o să ajung niciodată acolo”, sunt doar câteva dintre declarațiile făcute celebre de Ioniță II, atunci când a fost întrebat de FCSB.

ADVERTISEMENT

Nu se știe ce s-ar fi întâmplat cu cariera lui Ioniță dacă ar fi dat curs ofertei lui Gigi Becali, dar cert este că mijlocașul nu o duce deloc bine. Marele rapidist s-a întors la Astra după două experiențe eșuate, la CFR Cluj și U Craiova, iar în prezent nu a jucat decât două meciuri și este suspendat provizoriue pentru dopaj, alături de Fatai și Seto.

În 2021, cota de piață a lui Alex Ioniță II a ajuns la 150 de mii de euro , de zece ori mai puțin decât în urmă cu patru ani.

În ultimele sezoane, FCSB a reușit să ia de la Dinamo fotbaliști precum Harlem Gnohere și Cătălin Straton, dar nu l-a convins și pe Constantin Nica. În primul mandat al lui Reghecampf, roș-albaștrii aveau nevoie de un fundaș dreapta bun, iar conducerea roș-albaștrilor pusese ochii pe Nica, care a refuzat oferta motivând „am preferat să joc în Serie A”. Și a jucat în Serie A, la Atalanta și Cesena, dar doar de 15 ori, iar acum, ajuns la 27 de ani, este fără echipă după ce și-a încercat norocul la Dunărea Călărași, FC Voluntari și ultima dată la Vojvodina. Dintre aceste trei echipe, Nica nu a bifat prezențe decât pentru ilfoveni, două la număr.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andrei Ivan: „Poate mă pierdeam, dacă stăteam mult pe bancă”

Cu încăpățânare a refuzat transferul la FCSB și Andrei Ivan (24 de ani), care s-a întors la U Craiova după experiențele Rapid Viena și Krasnodar. Evoluțiile din Austria și din Rusia nu i-au propulsat cariera atacantului. Din mare promisiune a fotbalului românesc, Ivan nu mai e nici măcar jucător de bază al vicecampioanei. Sezonul acesta a fost titular de doar șapte ori în Liga 1 și a marcat un singur gol. În prima sa perioadă la Craiova și după expirarea împrumutului la Rapid Viena, Andrei Ivan a reprezentat o țintă pentru Gigi Becali.

Finanțatorul roș-albaștrilor părea dispus să plătească oricât pentru fotbalistul din Moreni. Acesta a declarat însă cu fiecare ocazie că nu își dorește să evolueze în țară și că își dorește să aibă succes în străinătate, dar a lăsat să se înțeleagă și că se teme și de rigorile lui Becali.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Conform transfermarkt.com, cota lui Ivan a scăzut dramatic din 2017 și până în prezent, de la 2 milioane de euro, la 650 de mii de euro .

Butean și Pașcanu au ales CFR Cluj

Alexandru Pașcanu (22 de ani) și Mihai Butean (24 de ani) sunt două exemple recente de fotbaliști care au preferat să nu dea curs interesului venit dinspre FCSB. Ambii au preferat CFR Cluj în detrimentul roș-albaștrilor. În ceea ce îl privește pe fundașul central, se spune că selecționerul Mirel Rădoi l-a sfătuit să îi aleagă pe ardeleni. Stoperului i-a fost imposibil să se impună în Gruia și a fost împrumutat la FC Voluntari, iar acum la Ponferradina, în a doua ligă spaniolă.

De cealaltă parte, nici fundașul dreapta nu și-a găsit locul la CFR Cluj și a ajuns sub formă de împrumut la Gaz Metan Mediaș. „CFR e singura care joacă în Liga Campionilor, iar pentru mine să joc într-o asemenea competiție înseamnă realizarea unui vis”, și-a motivat Butean alegerea, în 2019, atunci când a semnat cu campioana en-titre.

ADVERTISEMENT

Haruț și Chindriș nu au mers pe urmele lui Moruțan, Miron sau Soiledis. Valeriu Iftime: „Alţii, când au plecat de la mine, parcă au prins pe nu ştiu cine de picior”

Cel mai recent exemplu de fotbalist care a refuzat să îmbrace tricoul roș-albastru este Denis Haruț și, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, apărătorul lui FC Botoșani deja regretă această decizie. Internaționalul de tineret se înțelesese inițial cu Gigi Becali, dar s-a răzgândit după ce a fost pus să semneze două contracte, dintre care doar unul era înscris la LPF.

În schimb, transferul lui Andrei Chindriș la FCSB nu s-a materializat din cauza neînțelegerilor de la negocieri dintre Gigi Becali și Valeriu Iftime, a tentației unei plecări în străinătate, dar și, așa cum tot FANATIK a anunțat în exclusivitate, chiar a „latifundiarului din Pipera”. Fundașul în vârstă de 21 de ani a rămas însă la Botoșani, acolo unde prestațiile sale au început să lase de dorit.

ADVERTISEMENT

Dan Nistor și Alexandru Băluță, cazurile fericite

Sunt însă și fotbaliști care nu o ducă rău după ce i-au întors spatele lui FCSB. Unul dintre aceștia este Dan Nistor. În 2018, înainte să revină de la CFR la Dinamo, finul lui Mihai Pintilii a refuzat oferta roș-albaștrilor, nedorind să îi trădeze pe suporterii lui Dinamo: „Am mulţumit, m-am simţit onorat de faptul că am fost dorit, însă n-am vrut să merg. A venit propunerea de la Dinamo, chiar dacă pe bani mai puţini, și am decis să mă întorc acasă. M-am simţit bine la Dinamo, sunt iubit şi n-o să trădez niciodată!”, au fost cuvintele mijlocașului, care acum e titular incontestabil la U Craiova.

2018 a fost și anul în care Alexandru Băluță a refuzat-o pe FCSB. Olteanul a plecat din Bănie, la Slavia Praga, în schimbul a 2,65 milioane de euro. „Am făcut ce am simţit. Nu puteam merge la FCSB, nu puteam face acest pas, mai ales la FCSB. Consider că nu mai am ce să demonstrez în România”, declara la acea vreme mijlocașul. Din vara lui 2020, Alex Băluță joacă la Akademia Pușkaș și, recent, a revenit în anturajul echipei naționale.