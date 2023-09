Sacrificii imense făcute de Ionuț Voicu la Rapid. “Mi-am plătit singur transferul”

Rapid, ca majoritatea cluburilor din România, a avut și momente grele, în mare parte financiare. Formația giuleșteană a avut mai mulți patroni și acționari în ultimii 30 de ani, iar fiecare perioadă a avut plusurile și minusurile ei. și povestește ce lucruri a întâmpinat la echipa sa de suflet.

Sacrificii imense făcute de Ionuț Voicu la Rapid

La SUFLET DE RAPIDIST, Robert Niță a adus în discuție subiectul cu problemele financiare de la Rapid. Mai multe nume importante ale formației giuleștene au povestit cum au întâmpinat astfel de probleme pe vremea diverșilor patroni ai clubului. Gazda emisiunii a vrut să știe dacă invitatul special a avut parte de aceste momente. .

“Am observat împreună cu Lucian că majoritatea invitaților aduc în discuție partea financiară. Spun că au renunțat și că au venit pe bani puțini, că aveau de luat bani și au renunțat la sute de mii. Face și asta parte din farmecul Rapidului? Sunteți oameni cu suflet de rapidiști care ați făcut anumite sacrificii și nu numai financiare. O spunea Pancu, o spunea Maftei, Adi Iencsi, Ioniță”, a spus Robert Niță.

“Și eu am făcut acest lucru. Cei pe care i-ai menționat tu erau la un alt nivel salarial. Comparativ la cât luam pe lună, eu am renunțat la 8 luni de salariu dintr-un an. Am făcut asta când am plecat de la Rapid, la Iași, după ce promovasem în liga întâi. Am renunțat pentru că aici (n.r. – la Rapid) era o situație dezastruoasă.

Aveam doi copii și nu puteam să țin pasul. A trebuit să plec, prima dată împrumut la Iași. După am mai stat doi ani. Apoi, a venit momentul să întorc favoarea când am venit de la Mediaș, la Rapid. Pentru că atunci când am promovat puteau să mă țină, dar m-au lăsat să plec și să îmi fac o situație.

Dar în iarnă atunci au venit banii din televiziuni și au fost plătiți mai toți băieții. Eu, pentru că m-au lăsat să plec (n.r. – a plecat gratis), practic mi-am plătit singur transferul. Mai era un singur băiat, coleg cu mine și acum, care nu și-a luat banii de atunci.”, a declarat Ionuț Voicu.

Mircea Lucescu, mâna salvatoare a lui Rapid

Lucian Ionescu a povestit și despre un moment din perioada grea prin care giuleștenii au trecut, din punct de vedere financiar. Colegul de platou al lui Robert Niță a povestit cum Mircea Lucescu a ajutat Rapidul cu bani pentru a achita salariile jucătorilor, dar și ale angajaților.

“În perioada aceea erau lucrurile atât de crâncene în cât s-au dat salariile de două ori într-un an. A fost o dată când a venit Mircea Lucescu și cred că a dat 50.000 de euro personal. S-au dat atunci la toți. Știu că m-au sunat să vin la Pro Rapid, eu nici nu mai știam cum arată banii.

Trebuia să mă duc repede că primeam și eu niște bani. Pe Turda am făcut stânga pe interzis și m-a oprit poliția. ‘Știți că ați mers pe interzis’. Zic, ‘Știu, sunt de la Rapid, e prima oară când luăm și noi niște bani’. Mi-au zis, ‘Hai mergi, mergi!'”, a spus Lucian Ionescu, la SUFLET DE RAPIDIST.

Ionuț Voicu confirmă povestea lui Ionescu și a adus aminte de un moment amuzant când era aproape de un transfer la Cluj: “Da, a dat din banii lui pentru salarii. Și a fost pentru toată lumea. Atunci nu luau banii doar jucătorii, ce se strângea era pentru toată lumea. Țin minte că era un domn, Zamfir, care era prin conducere. Voiau să mă transfere cei de la U Cluj. Se înțelesese toată lumea.

M-a sunat pe la opt seara, domnul Zamfir, ‘Te rog, nu pleca. Trebuie să rămânem în continuare, să fim puternici, vino la Pro Rapid, îți voi da un salariu și săptămâna asta rezolvăm’. Am ajuns la Pro Rapid și mi-a zis, ‘Băi Ionuț, eu te-am chemat mâine mă, nu astăzi. Ai venit prea devreme, seara la ora asta’. Eu m-am dus atunci după ce am vorbit și să ne înțelegem.”

Lucian Ionescu: “Salivam la niște bani, mi-au dat lacrimile”

Lucian Ionescu este ofițerul de presă al celor de la Rapid și unul dintre oficialii clubului cu cel mai mult timp petrecut în jurul echipei. Invitatul de bază de la SUFLET DE RAPIDIST, a mai povestit despre cum a cerut bani de la o fostă conducere a clubului. Ionescu a mai adus aminte de un moment greu, când a trebuit să renunțe la salariul său în favoarea jucătorilor de la Rapid.

“Am pățit și eu așa. Mai aveam discuții cu soția despre bani și îl sunam pe domnul Zamfir. Și îmi zicea, ‘Cum? Nu ai luat niciun ban. Nu îmi vine să cred. Sună-l pe Cristescu și mâine la ora 10 să fii la Pro Rapid’. Vena Cristescu și se uita la mine. ‘Nu ai luat bani Lucian. E, o să o rezolvăm, o să vezi’.

Și a mai fost o dată, când prima dată în viață salivam la niște bani. Parcă a fost un meci amical pe Giulești, s-au făcut niște bilete fictive, nefiscalizat, nimic. Și banii dați pe bilete să se împartă la echipă. Am luat cutia de carton cu bani. Eram la Pro Rapid cu președintele Nae Manea și cu antrenorul Viorel Moldovan. Am stabilit că noi nu luăm bani și că se duc toți la jucători. Mă uitam la cutia aia cu bani și îmi dădeau lacrimile. M-au trimis pe mine să duc cutia în vestiar și Ionuț era căpitan. Nu am luat nimic și i-am dat-o lui.”, a mai spus Lucian Ionescu.