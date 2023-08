Mitriță, sacrificiu imens pentru Universitatea Craiova: „A lăsat banii pe masă!”

Alexandru Mitriță a revenit în această vară la Universitatea Craiova, mutare bombă anunțată în exclusivitate de FANATIK. Jucătorul de 28 de ani s-a făcut deja remarcat în Bănie și este . Mihai Rotaru a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA la ce sumă de bani a renunțat Mitriță pentru revenirea la Universitatea Craiova.

Sacrificiul lui Mitriță pentru Universitatea Craiova: „A lăsat pe masă 2,5 milioane de euro salariu să se întoarcă”

Universitatea Craiova a trecut peste dezamăgirea din sezonul trecut, iar principalul obiectiv din acest sezon este câștigarea campionatului. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate mutarea de titlu a oltenilor. , iar influențele pe care le-a adus fotbalistul se văd deja în rezultatele echipei.

Mihai Rotaru a precizat la FANATIK SUPERLIGA că Alexandru Mitriță a fost extrem de apreciat și în America. Fotbalistul a renunțat la un salariu anual de 2,5 milioane de euro pentru a reveni la Universitatea Craiova.

„În momentul când a plecat în America, toată perioada din America el a fost cel mai bun jucător și cel mai iubit jucător de la New York. El a fost un jucător special acolo și a plecat pentru că așa și-a dorit și din anumite probleme personale. El a fost cel responsabil cu show-ul la New York.

În Arabia știți foarte bine ce goluri a dat și ce imagine bună avea. Chiar a lăsat pe masă 2,5 milioane salariu ca să se întoarcă la Craiova. Este un jucător care a fost vândut pe 8,5 milioane real când a plecat în afară. Din acest punct de vedere, el nu are cum să nu fie cel mai valoros jucător din SuperLiga”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru, așteptări imense de la Mitriță: „Vreau să fie jucătorul campionatului”

Mihai Rotaru l-a lăudat din plin pe Alexandru Mitriță. În primele cinci meciuri oficiale din acest sezon, jucătorul care evoluează în partea stângă a atacului a înscris un gol și a oferit trei pase decisive. Patronul Universității Craiova vrea ca la final de sezon, când se trage linie, Mitriță să obțină titlul de cel mai bun jucător al campionatului.

„E un fotbalist special. Este singurul jucător din România pentru care chiar dacă jucăm în deplasare vin oameni să-l vadă pe el, nu neapărat să vadă echipa gazdă sau să vadă echipa noastră, ci să-l vadă pe el. Vii să vezi spectacol.

Eu am fost la New York, am fost la un meci de-al lui în America. Toți de acolo erau cu Mitriță. El era jucătorul numărul 1 în America, la New York. Făcea spectacol, de aceea l-au luat, el este un jucător iubit.

(n.r. atitudine de lider) Alături de Bancu, Zajkov, Mateiu sunt jucători cu personalitate, sigur alături de Andrei Ivan. Ei împreună pot să facă un sezon foarte bun. Totul, pentru ca nivelul nostru să crească pentru că noi putem mult mai mult.

Eu vreau să fie jucătorul campionatului. El poate să fie fără probleme de departe jucătorul campionatului. Dar să termine acest campionat, să fie sănătos este cel mai important, să țină nivelul sus și, din contră, să-l ridice puțin”, a mai spus Mihai Rotaru.

Detalii despre accidentarea lui Mitriță: „A avut o contractură”

Alexandru Mitriță a fost omul meciului pentru Universitatea Craiova la victoria categorică, scor 4-1 cu Poli Iași. Mihai Rotaru a dezvăluit că jucătorul oltenilor a simțit o contractură musculară. Ulterior, patronul din Bănie a vorbit despre comparația dintre Mitriță și Coman de la FCSB.

„A avut o contractură. Vedem zilele astea, dar în principiu totul este ok. Asta arată și determinarea lui pentru că a simțit din minutul 20 și nu a vrut să iasă. A zis: ‘vreau să joc, vreau să joc’. Cu toate că randamentul lui a fost afectat, dar are atitudine și determinare.

Mitriță e Mitriță. Nu discutăm nici de Coman, nici de el. Sunt doi jucători cu calitate, dar va fi un meci de fotbal (n.r. cu FCSB). Așteptăm meciul cu UTA Arad și după aceea cu Farul”, au fost cuvintele lui Mihai Rotaru.

