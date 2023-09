Salariu incredibil pentru secundul lui Oprița la CSA Steaua. „Bani bugetați”

CSA Steaua are un start foarte slab de sezon şi . Nici în acest an, echipa Armatei nu are drept de promovare, dar are probleme şi din punct de vedere sportiv, având un singur succes în , dar la capitolul salarii.

Salariu incredibil pentru secundul lui Oprița la CSA Steaua: “Bani bugetaţi!”

Dar la capitolul salarii, CSA Steaua este echipă de primă ligă. Horia Ivanovici a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA salariul uriaş pe care îl primeşte secundul lui Daniel Opriţa la echipa Armatei:

“Gabi Boştină este secund la CSA Steaua. Are 4500 de euro salariu Boştină pe lună. Bani bugetaţi. Atunci plec şi eu urechea şi încep să cred că acolo se sifonează banii, că acolo e ţinută echipa de MApN prizonieră pentru că au nişte oameni interese.

Mai vinde nişte tricouri, mai luăm nişte salarii, cât o ţine, o ţine. Pentru că altfel nu există nicio explicaţie pentru care nu vă asociaţi cu un privat sau încercaţi altceva. Nu mai tot arătaţi cu degetul către Gigi Becali sau Burleanu.

Voi sunteţi principalul vinovat: MApN, CSA, nu există alţi vinovaţi. Gata! N-aţi făcut nimic. Nu se poate să nu ai drept de promovare şi în acest an. Pe finalul acestui speech al meu vă spun atâta: desfiinţaţi echipa şi ardeţi-o sau daţi-o lui Gigi, adică să mergeţi până pe treapta cea mai de jos a umilinţei sau redaţi demnitatea şi strălucirea acestei echipe.

Asta dacă mai aveţi în voi o umbră de mândrie, dar nu cred că puteţi să faceţi lucrul acesta. Măcar încercaţi, că lumea nu mai suportă minciuna asta. Pentru că asta este CSA Steaua în momentul de faţă. O minciună la nivel naţional. Şi cu asta punct”, a fost discursul furibund al lui Horia Ivanovici.

Valeriu Răchită: “Ăştia se ceartă pe banii noştri”

Fostul jucător al Stelei, Valeriu Răchită susţine că până şi fostele glorii care susţineau iniţial proiectul CSA Steaua bat în retragere din cauza modului în care este manageriată situaţia:

“Dacă şi Victor Piţurcă a spus că mai bine o dau de gard dacă nu pot duce echipa asta în prima ligă, care era un susţinător fervent al proiectului CSA Steaua şi am văzut săptămânile trecute un lucru incredibil.

Că Ogăraru la negocierea contractului a spus să îi mai ia bani lui Opriţa, să îi pună la contract. Ăştia se ceartă pe banii noştri. Că noi suntem contribuabili la stat. De ce să îi aduci pe Chunchukov dacă te lauzi că ai cea mai tare academie.

Să ne spună un jucător pe care l-au scos. Mi se pare incredibil să ţii aşa un brand ca Steaua. Suporterii au decis care este adevărata Steaua. Este o bătaie de joc, în 5-6 ani de zile n-au găsit o formă de organizare care să le permită să joace în SuperLiga“, a spus Răchită.

