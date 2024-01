Salariul lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid. Ce loc ocupă în topul celor mai bine plătiți fotbaliști români

Horațiu Moldovan va ajunge în cele din urmă la Atletico Madrid, echipă care l-a ”deturnat” din calea celor de la Betis, informație publicată în EXCLUSIVITATE de FANATIK. În aceste condiții, Horațiu Moldovan va primi din partea spaniolilor 800.000 de euro net pe an, în primul sezon la Atletico, practic același salariu pe care-l câștigă Denis Alibec în Qatar sau Alexandru Cicâldău în Turcia.

Salariul lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid nu e în Top 10

Cu toate acestea, cel mai bine plătit fotbalist român rămâne Radu Drăgușin, cu salariul său de 3 milioane de euro pe an. Singura dilemă a lui Horațiu Moldovan după transferul la Atletico Madrid e dacă va ajunge o rezervă eternă și va risca să-și piardă locul de titular la Euro 2024. Însă cu siguranță pasul va fi unul înainte din punctul de vedere al salariului.

Mai mult, Horațiu Moldovan ar putea să rămână în continuare titular la naționala României după modelul Bogdan Lobonț, rezervă eternă la AS Roma, în condițiile în care ”concurența” pe acest post nu e tocmai impresionantă.

Horațiu Moldovan este în afara topului 10, top condus așadar de Radu Drăgușin. De altfel, Horațiu Moldovan, cu un salariu de 800.000 de euro pe an, nu ar intra nici în topul celor mai bine plătiți jucători de la Atletico Madrid, însă lucrurile s-ar putea schimba în sezoanele viitoare, în funcție de evoluțiile sale.

Conform GSP.ro, dacă Radu Drăgușin rămâne cel mai bine plătit jucător român, cu 3 milioane de euro pe an, locul secund e ocupat de Nicușor Stanciu cu 2,6 milioane de euro pe an. Florin Tănase (Al Okhdood), Ionuț Radu (Bournemouth) și Ciprian Tătărușanu (Abha) sunt următorii în top, cu salarii de 1,8 milioane de euro pe an.

Pe locul 6 în topul celor mai bine plătiți fotbaliști vine Andrei Burcă (Al-Okhdood) cu un salariu de 1,35 milioane de euro pe an, urmat de Dennis Man (Parma) cu 1,2 milioane de euro pe an. Alexandru Maxim (Gaziantep) 1,1 milioane de euro, Răzvan Marin (Empoli) 1 milion de euro și Olimpiu Moruțan (Ankaragucu) 1 milion de euro completează primele 10 poziții ale clasamentului.

, însă cifrele sunt decente în raport cu salariile plătite în fotbalul românesc. Așadar, locurile 11 și 12 sunt împărțite de George Pușcaș (Genoa) și Andrei Cordea (Al-Taee) cu 900.000 de euro pe an, în timp ce Horațiu Moldovan, Denis Drăguș (Gaziantep) și Alexandru Cicâldău (Konya) ar câștiga fiecare 800.000 de euro pe an, salariu identic cu cel primit de Denis Alibec în Qatar la Al Muaither. Ianis Hagi (Alaves) 720.000 de euro pe an și Valentin Mihăilă (Parma) 600.000 de euro pe an, prind și ei topul select al fotbaliștilor români care fac bani grei din fotbal, în străinătate.

Portarul cotat la 2,6 milioane de euro îi va costa pe cei de la Atletico Madrid 800.000 de euro, atât cât este clauza sa de reziliere. Rămâne de văzut dacă portarul cu 8 meciuri pentru naționala României se va alătura celor de la Atletico Madrid în această iarnă sau va fi lăsat să se lupte la titlu cu Rapid București, urmând să facă joncțiunea cu lotul spaniolilor în vară.

Între timp, oficialii celor de la Rapid caută cu disperare un portar valoros, pe care să-l aducă în Giulești în schimbul lui Horațiu Moldovan. ”Și clubul Rapid este în negocieri cu alți portari. Avem niște discuții condiționate. În maxim o săptămână, nu ar trebui să avem o problemă să avem un titular de valoare în poarta Rapidului. Avem negocieri și în campionat, dar și în afară”, a declarat Dan Șucu la DigiSport.