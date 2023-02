Salvări miraculoase de sub ruine, imagini impresionante. La peste 50 de ore de la cutremur încă se mai petrec minuni. Video

Turcia a pierdut mii de vieți omeneşti și zeci de mii de persoane au fost rănite într-un dezastru pe care ţara nu l-a mai trăit din 1939. Toți ochii sunt acum ațintiți asupra salvatorilor şi în inima fiecăruia stă vie speranţa că aceştia vor reuşi noi şi noi minuni.

O fetiţă pe nume Betül a fost scoasă după 47 de ore din dărâmăturile unei clădiri care s-a prăbușit în Adıyaman, unde continuă eforturile de căutare și salvare. Rămas captiv după cutremur, Abdullah, un copil în vârstă de 6 ani, din Malatya, a fost salvat după 45 de ore, prin săparea către el a unui tunel de 5 metri.

O mamă și cei doi copii ai săi au fost găsiți sub . Fatma Çalışken, în vârstă de 56 de ani, prinsă sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite din Hatay, a fost scoasă în viață 42 de ore mai târziu. Primele cuvinte ale sale către soldatul turc care a salvat-o au fost: “Te iubesc foarte mult”.

Tot în Hatay, sub o clădire dărâmată salvatorii au ajuns la un bărbat pe nume Recep și la nepotul său Umut. Ambii au fost scoşi teferi de sub ruine, iar imaginile cu scoaterea la suprafaţă a lui Recep pot fi urmărite în clipul de mai jos:

O femeie de 58 de ani a fost salvată de sub ruinele unui hotelul din Kahramanmaraş, la 52 de ore după ce acesta s-a prăbuşit. Acestea sunt câteva dintre veștile minune din zona dezastrului, unde zeci de echipe, inclusiv din România, muncesc din greu să salveze oamenii.

Unele poveşti sunt de-a dreptul sfâşietoare. Un bebeluş de 6 luni, Mehmet Yüzbaşıoğlu, a fost salvat după 53 de ore, în Kahramanmaraş, fiind protejat de mama sa, care a stat ghemuită peste el. Mama bebeluşului Yasemin Yüzbaşıoğlu, în vârstă de 32 de ani, a fost şi ea scoasă în viaţă de sub dărâmături, după o muncă impresionantă a echipelor de salvare.

, astfel că joi dimineaţă, în jurul orei 7, au ajuns la o fetiță în vârstă de 5 ani, care stătea captivă de 51 de ore sub molozul unei clădiri prăbuşite în Hatay. În timp ce echipele săpau contracronometru, pompierii au auzit un zgomot venit de sub un morman de pietre şi grinzi.

Şi-au îndreptat munca într-acolo şi au lucrat timp de trei ore, până când au ajuns la fetița de 5 ani, o dată cu prima lumină a dimineții. Copila a fost dusă la spital, iar acum se află în grija medicilor, în afara oricărui pericol.

Operaţiunile de salvare sunt în curs şi în Siria, de unde Căştile Albe au publicat mai multe videoclipuri impresionante cu rezultatele muncii asidue. În clipul de mai jos este arătat momentul scoaterii la suprafaţă a unui băieţel, după mai bine de 40 de ore de stat sub dărâmături la Salqin.

Once again, another miracle….. a child rescued after more than 40 hours of being trapped under the rubble of her house in the city of in the countryside of , yesterday, February 7.

— The White Helmets (@SyriaCivilDef)