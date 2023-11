„Săniuță, care e schimbat de patron, mai avea puțin și scotea sistemul de irigare”. Dawa, pus la zid!

Dawa l-a ”rupt” pe Sergiu Hanca în timpul meciului Petrolul – FCSB, însă a fost iertat de cartonaș roșu. Cu toate acestea, patronul Gigi Becali l-a pedepsit rapid pe fundaș și l-a înlocuit înainte de pauză. În aceste condiții, analiștii Fanatik SuperLiga se întreabă de ce a fost iertat Dawa de roșu și de ce nu e suspendat căt timp

„Săniuță, care e schimbat de patron, mai avea puțin și scotea sistemul de irigare”

Probabil cel mai dur a fost Robert Niță, cel care i-a acuzat pe oficialii FCSB de ipocrizie, pentru că nu au luat atitudine și nu l-au condamnat pe Dawa pentru intrarea dură la Hanca. Asta, deși acum un an făceau scandal monstru după ce Onea intra dur la Florinel Coman.

ADVERTISEMENT

, de era așa acum un an de zile și au ținut-o 8 luni cu faultul lui Onea la Coman. Mamă cum s-a dus, ce agresivitate. E o mare diferență, Onea se duce într-o alunecare de 3 metri, cu intensitate, că era gazonul ud, dar își retrage picioarele, Coman sare și continuă jocul.

Iar Săniuță ăsta care-i schimbat de patron, jos pălăria pentru patron, se duce în alunecare din săritură. Mai avea puțin să rupă sistemul de irigare și țevile ălea le dau ăștia drumul iarna să nu înghețe gazonul. Păi îi făcea lui ăla săracul, de-l prindea cu piciorul în pământ, îi făcea fractură de tibie, peroneu, gleznă, metatarsiene și îi lua și din stratul de nisip și rupea și aspersorul.

ADVERTISEMENT

să-i dea de suspendare, păi ăla pleacă în cârje. Abia i-ai scos jambierul în picior. Alunecare din săritură se duce, una e să bagi alunecare, să aluneci pe iarbă, de aia îi zice alunecare, alta e din săritură cu împământenire. Păi Dawa dacă-i rămân crampoanele în pământ își rupe piciorul. E dublă accidentare, fără să vrea. Domnule acum nu mai vor VAR, nu mai sunt dezavantajați. Uite, vede patronul, ăsta e cel mai bun semn.

O să-mi spună iar că sunt în domnul lui Luțu. Bravo lui Luțu, sunt mândru că l-am avut coleg și nu tânjesc să-i iau postul lui. Nu am văzut să scrie în engleză Dawa, scuze Hanca. Dacă era invers, și dacă era o contracandidată la Rapid, CFR, ne putea citatele. MM le știe pe ăstea, dădea din Nașul din film, când cobora pe scări, atenție la gleznă că se rupe marmura. Acum silent, nici ăla nimic.

ADVERTISEMENT

Poate n-am văzut eu, nu că-l prelua toată lumea. Dacă nici la faultul ăsta nu zici nimic, să mă ierte Dumnezeu. Fault grosolan, ăla nu prea se duce pe minge. Dacă nici ăsta nu-i fault de roșu”, a remarcat Niță, în direct la Fanatik SuperLiga. În discuție a intervenit jurnalistul Andrei Vochin, cel care consideră că Dawa ar trebui să fie suspendat.

Andrei Vochin crede că Dawa ar trebui suspendat

”Eu mă așteptam ca anunțul să-l dea soția lui Dawa, că am văzut că-i implicată. Se întâmplă un eveniment care se lasă cu fractură, unde există ghinionul unei fracturi, un jucător stă pe bară, altul primește 16 etape. Acum se întâmplă un alt eveniment, un jucător nu este eliminat, mai mult decât atât, așa am văzut de la televizor, cred că faultul l-a dat asistentul.

ADVERTISEMENT

Acel jucător iese cum iese de pe teren, după cum l-am văzut probabil că trei săptămâni va lipsi. Dezbaterea este în cazul în care accidentarea produce o vătămare de 16 etape, asta la Dawa nimic? Ori o micșorezi pe aia de la 16, ori te sesizei pentru această intrare, nu știu dacă se poate regulamentar, stă și Dawa cât stă jucătorul accidentat”, a remarcat Vochin.

Fanatik SuperLiga, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

Premiera Fanatik SuperLiga va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Niță mătură pe jos cu Dawa de la FCSB