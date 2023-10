Sergiu Hanca lipsește patru luni! “Stă mai mult decât Dragoș Iancu, iar Dawa joacă la ora asta!” Exclusiv

Din informațiile FANATIK, Sergiu Hanca va lipsi patru luni, acesta având nevoie de o operație. Fotbalistul Petrolului a fost accidentat de către Joyskim Dawa, care a fost iertat de eliminare de arbitrul Radu Petrescu.

Sergiu Hanca lipsește patru luni de la Petrolul

puțin de patru luni de la Petrolul Ploiești, după accidentarea suferită în prima repriză a duelului cu FCSB, scor 2-2, după o intervenție dură a lui Joyskim Dawa.

Oficialii „lupilor galbeni” sunt în continuare deranjați de felul în care arbitrul Radu Petrescu a judecat faza, fundașul camerunez primind doar cartonașul galben, aceștia făcând o comparație cu pedeapsa aspră primită de Valentin Țicu: „Hanca stă mai mult decât Dragoș Iancu, iar Dawa joacă la ora asta”.

Sergiu Hanca a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre accidentarea suferită, mărturisind că nu a mai simțit niciodată atât de multă durere: „Aşa ceva nu am mai simţit. Instantaneu am simţit durerea. Primul instinct a fost să mă uit la picior şi m-am gândit la accidentarea jucătorului de la Hermannstadt.

M-am uitat la picior să văd dacă e rupt sau nu, simţeam o durere imensă. Mi-a dat cu acel spray, dar nu îmi amorţea piciorul deloc. Am putut să merg puţin de la adrenalină şi mă gândeam că poate pot să reintru.

Dar când am văzut cât de repede se umflă, am plecat în vestiar direct, am făcut duş şi nu am mai putut să calc pe el. Am luat pastilele pe care mi le-a dat doctorul. Aştept să se dezumfle”.

Ce discuție a avut Dawa cu Hanca

la FANATIK SUPERLIGA și ce discuție a purtat cu Joyskim Dawa imediat după meci: „A venit Dawa la sfârșitul meciului la mine. Și-a cerut scuze, îl inteleg, e meseria lui. Nu cred că a vrut intentionat, paradoxul e că mergem împreună la aceeași sală.

Nu mă simt bine, mă simt rău. Sper să nu fie grav. E prea umflat, doctorii nu îşi pot da verdictul acum. Nu sunt specialist să vorbesc, dar nu cred că trebuie să ne rupem picioarele ca să se dea roşu”.

„M-a durut prea tare. Un simplu fapt, că ei l-au schimbat după cinci minute, îmi spune că era de roşu. Nu mă simt bine, mă doare prea tare. Am meritat acest punct, am luat două goluri, dar am arătat spirit”, a mai spus Sergiu Hanca.