Săptămâna tragediilor în handbal! Antrenorul Yuliei Dumanska a murit după un infarct! Portarul lui Porto este în comă indusă

A fost o săptămână tragică pentru handbalul mondial. Două incidente au șocat lumea sportului de pe semicerc, o disciplină care îi consumă foarte mult atât fizic, cât și mental pe cei care îl practică.

Zlatko Saracevic, antrenorul campioanei Croației, Podravka Koprivnica, s-a stins duminică în urma unui infarct. Tehnicianul în vârstă de 60 de ani mergea acasă de la sală după derby-ul câștigat împotriva rivalilor de la Lokomotiva Zagreb, scor 32-29, care apropia echipa Yuliei Dumanska de un nou titlu.

Antrenorul Yuliei Dumanska a murit după un infarct în mașină! Au încercat 40 de minute să îl resusciteze

Însă, după un meci tensionat, cu multe răsturnări de situații și emoții, inima lui Zlatko Saracevic nu a mai rezistat și a încetat să mai bată. El era în mașină cu antrenorul cu portarii, cel care a sunat și la urgențe.

A fost transportat la spital unde i s-au făcut manevre de resuscitare timp de 40 de minute, însă fără niciun rezultat. Zlatko Saracevic s-a stins la 60 de ani în urma unui infarct, deși cu doar câteva zeci de minute înainte era foarte bucuros de o victorie obținută de fetele sale.

Portarul naționalei Portugaliei, stop cardiorespirator la antrenament! Medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire

Un alt șoc a venit o zi mai târziu. Luni seara, portarul naționalei Portugaliei și a campioanei FC Porto, Alfredo Quintana, a suferit un stop cardiorespirator la antrenament. În vârstă de 32 de ani, handbalistul a fost transportat de urgență la spital.

Quintana se luptă pentru a rămâne în viață la 48 de ore de la incident, însă medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele de supraviețuire ale portarului lusitan: “Quintana continuă să se afle într-o situație foarte gravă, cu un prognostic foarte slab”, scrie O Jogo.

Alfredo Quintana s-a născut în Cuba, iar la două zile de la accident, federația cubaneză a trimis un mesaj de condoleanțe dintr-o gafă impardonabilă. Însă, federația portugheză a infirmat imediat vestea că handbalistul s-a stins. FC Porto și-a amânat meciurile din Liga Campionilor și campionat din această perioadă.

Portarul a participat la ultima ediție a Campionatelor Mondiale alături de naționala Portugaliei. Quintana este considerat unul dintre cei mai buni jucători pe postul său în lume. Și rivalele tradiționale, Sporting și Benfica au avut mesaje de susținere pentru handbalist.

Florentin Pera a avut și el probleme pe bancă! I s-a făcut rău la derby-ul din toamnă cu CSM București

Handbalul este un sport în care totul se poate schimba de la o secundă la alta. Atât fizic cât și psihic este un sport care consumă foarte mult, iar pentru acești sportivi și antrenori pandemia nu a făcut decât să agraveze lucrurile.

Și în campionatul intern, unii antrenori au avut probleme de sănătate, chiar și în timpul meciurilor. Lui Florentin Pera, antrenorul lui SCM Râmnicu Vâlcea, i s-a făcut rău în timpul derby-ului cu CSM București disputat la începutul sezonului, contând pentru Cupa și Supercupa României. Antrenorul nu a putut urmări atunci finalul confruntării în care jucătoarele sale s-au impus.

Cum rezistă Tadici presiunii: “Eu înjur dintotdeauna, mă descarc. Ăștia care țin în ei, foarte mulți, au plecat deja sau sunt foarte bolnavi”

Gheorghe Tadici, cel mai longeviv antrenor din Liga Națională a explicat într-un interviu acordat pentru FANATIK că temperamentul său vulcanic l-a ajutat să rămână mai bine de 40 de ani în antrenorat:

“Că mai înjur, înjur. Eu înjur dintotdeauna, mă descarc. Dacă nu înjuram, nu știu dacă poți să stai să vezi prostie omenească dusă până la… Și să stai mereu să suporți, să înghiți. Ăștia care țin în ei, foarte mulți, au plecat deja sau sunt foarte bolnavi.

Nu uitați. Eu am 45 de ani de antrenorat, dar 40 de ani îi am la senioare și am 19 la echipă de club la care nu am renunțat niciodată… 19 ani nu sunt 2 sau 3. Sunt 19. Iar 45… sunt foarte mulți colegi de-ai mei, inclusiv de aici, de la clubul sportiv școlar…”, spunea Tadici.

