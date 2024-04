Săpunaru, discurs sincer după Rapid-CFR Cluj 1-4: “Mi-e rușine de suporteri, de toată lumea. Am fost penibili”

Rapid și CFR Cluj s-au întâlnit pe Giulești într-o partidă care a avut miză un loc de cupe europene. Partida nu a avut istoric, echipa antrenată de Cristiano Bergodi s-a văzut răpusă după doar șapte minute, când rezultatul era 2-0.

Săpunaru acuză primul gol al partidei

Bîrligea a profitat de gafele din apărarea giuleștenilor și a marcat primul său hat-trick în tricoul CFR-ului. În urma acestui rezultat, Rapidul a ajuns la trei înfrângeri din tot atâtea partide disputate în play-off-ul SuperLigii.

Căpitanul Rapidului, Cristian Săpunaru, a apărut la declarațiile de la finalul partidei dezolat de desfășurarea jocului și de rezultatul înregistrat. Fundașul și-a început discursul prin a atrage atenția că la primul gol nu a fost corner pentru CFR, fază fixă din care Bîrligea a înscris.

Săpunaru a completat cu scuze față de suporteri, față de care simte rușine în urma înfrângerii categorice. Rapidistul nu s-a ferit de cuvinte și a declarat evoluția echipei ca fiind una penibilă sâmbătă seara. În același timp, fotbalistul nu consideră că

“Nu am nicio explicație pentru prima repriză. Singura chestie pe care o pot spune este… Bine, nici el, Radu (n.r. – „centralul” Radu Petrescu), nu a văzut foarte bine, dar era aut pentru noi și a dat corner. De acolo s-a terminat tot.

Prima repriză de coșmar, în a doua am încercat să revenim pe tabelă… dar nu știu. Singura chestie pe care ne-am spus-o în vestiar la pauză a fost să jucăm fotbal în a doua repriză, că altfel ne facem de râs. Am mai pățit-o o dată anul trecut. Mi-e rușine de suporteri, de toată lumea. Dacă nu ne schimbăm mentalitatea și nu înțelegem că la fotbal nu e chiar așa simplu cum par lucrurile, o să cădem în prostie și o să ne batem pentru locurile 5-6.

Era obligatoriu să câștigăm, mai ales în fața suporterilor. Stadionul e plin la fiecare meci, iar noi le oferim zile fripte. CFR a venit cu echipa bună, au lot de 20 și ceva de jucători. Sunt buni. Au intrat cu echipa bună, noi la fel și am fost penibili. Prima repriză… nu știu, trebuia să dăm afară 11 și să intre alți 11. Asta e. E de vină Mister pentru prima repriză? Nu știu… Trebuie să ne trezim și noi, jucătorii. Când se schimbă un antrenor, în proporție mare este vina noastră”, a declarat Săpunaru, conform Prima Sport.

Aioani:”Am fost dezastruoși”

Portarul giuleștenilor, Mihai Aioani, a greșit decisiv la golul doi al CFR-ului, marcat de Bîrligea. Internaționalul român a ieșit neinspirat și i-a dat ocazia clujeanului să facă 2-0 după doar șapte minute de joc.

“Nu ne-am ridicat la nivelul meciului, la ceea ce trebuia să facem pentru a câștiga. Personal sunt foarte dezamăgit de ce s-a întâmplat în această seară. Se cam repetă și asta nu e bine pentru echipă. Și la Craiova am avut 45 de echipe cu om în plus și am încasat două goluri. În seara aceasta, prima repriză a fost dezastruoasă.

În a doua am încercat, dar nu am mai putut face nimic. Mi-e greu să cred că ne mai putem bate la titlu după ce s-a întâmplat în ultimele etape, dar avem un obiectiv. Mai sunt 7 meciuri în care trebuie să ne trezim, să fim altfel decât la ultimele 3 meciuri. Ce vină are Mister (n.r. – Cristiano Bergodi) că am jucat în halul acesta? Trebuie să ieșim cu capul în față, să ne asumăm ce s-a întâmplat pe teren. El nu are vină că noi am fost dezastruoși”, a declarat Aioani, conform Prima Sport.