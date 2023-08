Săpunaru, încântat de Cristiano Bergodi: ”Lumea e mulțumită de ce joacă Rapidul”

Rapid și-a schimbat antrenorul în această vară. Adrian Mutu a anunțat că va pleca la Neftchi Baku, iar în Giulești a apărut o dispută între Cristiano Bergodi și Marius Șumudică. În final, italianul a ajuns antrenor la echipa de sub Podul Grant. Rapid are o victorie și două egaluri în acest sezon,

Ce spune Cristi Săpunaru despre Cristiano Bergodi

Cristi Săpunaru, căpitanul Rapidului, a vorbit despre relația pe care o are cu Cristiano Bergodi, antrenorul revenit în Giulești pentru al treilea mandat și . Conform lui Săpunaru, italianul propune jocul pe care îl doresc fanii alb-vișinii.

Săpunaru spune că Bergodi a făcut performanțe și în 2008, când a luat Supercupa alături de Rapid, iar mai apoi a fost dat afară în urma unei dispute, nu din cauza rezultatelor.

”Am lucrat de patru ori cu el. E un om care pe mine în viață m-a ajutat, cum de altfel toți antrenorii m-au ajutat, indiferent dacă am avut probleme cu unii, m-au ajutat pentru că m-au învățat ce să nu fac și ce să fac. E o relație foarte bună, mie mi-a plăcut cum a lucrat cu noi. Am câștigat cu el o Supercupă la Rapid.

Când am luat Supercupa, aveam patru victorii și patru egaluri, eram pe locul doi, stăteam bine, după care am avut o ceartă co domnul Zotta și a plecat. Am văzut ca și lumea e mulțumită de ce joacă Rapidul, cu toate că trebuia să câștigăm etapa asta. Asta vrea Giuleștiul. Poți să câștig 7-6, Giuleștiul e fericit… sau să pierzi 3-0, dar să joci fotbal”, a spus Săpunaru, la SUFLET DE RAPIDIST.

A fost Săpunaru implicat în alegerea lui Bergodi?

Cristi Săpunaru spune că nu a fost implicat în aducerea lui Bergodi la Rapid. Deși a fost întrebat, el nu a vrut să fie implicat în această decizie, pentru a nu fi responsabil de eventualele probleme apărute în mandatul lui Bergodi.

”Nu. Serios. Sunt liderul vestiarului, dar nu iau decizia. Am fost întrebat, dar am spus că nu e decizia mea. Nu mă bag, nu vreau să răspund despre altcineva”, a mai spus Cristi Săpunaru.

Cristiano Bergodi este la al treilea mandat de antrenor la Rapid. El a mai fost pe banca echipei în nouă partide din 2009, când a luat Supercupa, dar a fost demis în urma unei dispute interne, dar și pentru opt meciuri în 2015, când a retrogradat alături de echipă.

Alături de Cristiano Bergodi, Cristi Săpunaru a adunat 32 de meciuri, marcând cinci goluri, având un total de 2.783 de minute jucate alături de italian. Doar cinci antrenori l-au folosit mai mult pe Săpunaru: Marius Șumudică, Adrian Mutu, Jesualdo Ferreira, Andre Villas-Boas și Manolo Jimenez.

