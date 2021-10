Șase luni de la moartea cântăreței Gabi Luncă, comemorate fără parastas: “La noi nu e cu mâncare, băutură și cadouri”

3 octombrie – ziua în care s-au împlinit șase luni de la trecerea în neființă a cântăreței Gabi Luncă, numită de colegii de breaslă și de admiratori “regina muzicii lăutărești”.

Cu un gol imens în inimi, cu lacrimi în ochi și o suferință greu de explicat și de înțeles doar de cei care și-au pierdut părinții, copiii artistei au pomenit-o în familie, într-un cadru restrâns, departe de obiceiuri răspândite în Biserica Ortodoxă.

Gabi Luncă, pomenită de familie la șase luni de la moarte

Contactată de FANATIK, Estera Onoriu ne-a mărturisit că în cultul penticostal din care făcea parte și mama sa, regretata Gabi Luncă, nu se obișnuiește organizarea unui parastas, cu mâncare, băutură și haine oferite pentru pomenirea celor trecuți în neființă.

Cu emoție și durere în glas, Estera Onoriu ne-a spus că familia s-a reunit pentru a depăna amintiri și a povesti despre Gabi Luncă, respectând întocmai stilul de viață dus de mama sa în ultimii ani de viață.

“Au trecut 6 luni, mergem înainte cu ajutorul Lui Dumnezeu. La noi nu se fac astfel de pomeniri, doar ne aducem aminte în familie. Atât! Nu cu parastas, nu cu mâncare și băutură, și haine, și cadouri. Ce face persoana cât este în viață aceea o și urmează.”, ne-a declarat Estera Onoriu, una dintre fiicele regretatei Gabi Luncă, precizând, însă, că nu contestă alte obiceiuri care există după pierderea cuiva drag.

Ce se întâmplă cu drepturile de autor ale artistei

Despre Gabi Luncă se știe că, din anul 1993, a decis să se retragă din industria muzicală și a ales să cânte la slujbele Bisericii Penticostale din Bucureşti, însă discografia ei conține numeroase melodii, iar drepturile de autor aparțin acum mezinei familiei, Rebecca Onoriu.

“Drepturile de autor sunt ale surorii mele acum. Nu am luat nicio decizie în ce le privește, nu sunt în măsură să vă dau niciun răspuns”, ne-a spus Estera Onoriu, când a fost întrebată cum comentează intențiile altor artiști de a cumpăra piese cântate și lăsate moștenire de mama ei.

Gabi Luncă, ucisă de COVID-19

Vă reamintim că artista Gabi Lungă a încetat în viață la vârsta de 83 de ani, la Spitalul din Ilfov, Regina muziciii lăutărești și-a dat ultima suflate la Terapie Intensivă, secție în care a stat aproximativ două săptămâni, timp în care familia a făcut tot ce poate pentru a o salva.

S-a spus, la vremea respectivă, că , iar cei patru copii – trei fiice și un băiat- au sperat până în ultima clipă la o minune.

De altfel, în ultima conversație pe care Gabi Luncă a avut-o cu familia a găsit puterea de a le încuraja pe fiicelei ei, deși avea masca de oxigen pe față.

“Am făcut conferință cu surorile mele și am vorbit un pic. De acolo, de pe patul de spital, ea nu știa că are Covid, ea știa că are gripă. Cu masca de oxigen pe față, ne-a spus, așa: ‘Stați liniștite! În cinci zile voi fi bine.’ Deci tot ea ne încuraja pe noi.Vă dați seama?”, ne-a spus Estera Onoriu, fata cântăreței Gabi Luncă.

Înmormântarea a avut loc la capătul , organizat într-un pavilion de la Romexpo, în cadrul căruia cei care au iubit-o au venit să-i aducă un ultim omagiu, în lipsa sicriului cu trupul neînsuflețit. Ulterior, Gabi Luncă a fost îngropată în cimitirul Dămăroaia din Capitală, respectându-se regulile impuse de pandemia de COVID-19.