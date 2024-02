Satul din România care s-a umplut de lupi și urși. Doar câteva familii mai locuiesc aici

Satul din România în care au venit mulți lupi și urși. Animalele sălbatice au distrus gospodăriile localnicilor, iar mulți dintre ei au câini de pază.

Este vorba despre satul Negoiu din Hunedoara, înființat în Evul Mediu, conform unor istorici. Unii dintre localnicii din satul Răchitova, din Țara Hațegului, au migrat în zona care era mai avantajoasă și, totodată, mai ferită din Munții Poiana Ruscă. Zona este aflată mai aproape de izvoarele și lunca Cernei.

Satul este aflat la limita dintre județele Hunedoara și Caraș Severin, dar mulți localnici sunt mai legați de acesta din urmă. Oamenii din Negoiu își duceau animalele și produsele locale la târgurile din Rusca Montană și satul ei, Rușchița.

Unii localnici au lucrat la minele metalice și la cariera de marmură din comuna Rusca Montană. Aceștia mergeau pe jos, pe drumurile forestiere și potecile puține la număr, timp de 2 – 3 ore. Oamenii aveau câini alături de ei pentru a se proteja de animalele sălbatice.

În prezent, mai sunt doar în satul Negoiu. Școala s-a închis de ceva timp, iar tinerii nu au unde să-și găsească locuri de muncă, motiv pentru care mulți au decis să plece.

“Puțini localnici au mai rămas în satul Negoiu din Hunedoara. Școala a fost închisă de mult, iar tineretul nu are unde lucra. Cei care au găsit de lucru în alte locuri, cum sunt copii mei, au trebuit să se mute.

Noi am rămas să creștem animale. Am 16 vaci și muncesc zi lumină la îngrijirea lor. Nu este ușor să ții animale aici”, a povestit o femeie din satul Negoiu, potrivit .

Femeia are în curte un câine mare și foarte prietenos cu oamenii, dar care au grijă de animalele din gospodărie, deoarece urșii și lupii sunt destul de mulți în această zonă. S-a întâmplat vitele sătenilor, iar lupii s-au luptat cu câinii lor de pază,

Locul a atras mulți turiști

Locul se află în Munții Poiana Ruscă, situat în apropiere de comuna Lunca Cernii de Jos și la aproximativ 40 de km de Hunedoara. Mulți turiști au fost atrași de acest loc, iar unele gospodării mai vechi au fost achiziționate.

În timp ce mulți tineri au plecat, unii locuitori stau de o viață în acest sat și nu se văd în altă parte. Cei care sunt dispuși să aibă grijă de gospodărie pot avea un trai decent.

Unii dintre cei care au venit în sat în ultimii ani au încercat să cultive pământul și să se ocupe cu creșterea animalelor. Un locuitor a făcut acest lucru, însă nu reușește să vândă foarte mult, fiind un loc izolat.

“Acum șase ani am cumpărat aici o casă bătrânească de lemn. Când am văzut acest loc, m-am îndrăgostit pur și simplu de el. După ce am cumpărat-o, m-am gândit să înființez o plantație pe terenul luat în apropiere.

În primul an, am pus 4.000 de fire de goji, dar nu am avut succes cu ele. Nu s-au prins. Apoi mergând prin pădure am găsit zmeură sălbatică și, văzând că este un loc prielnic pentru ea, am decis să plantez și eu.

Am înființat plantația în urmă cu patru ani și merge, dar fiind un loc izolat aici, nu reușesc să vând nici pe jumătate cât produc”, a povestit Florin Stoica, un bărbat din Hunedoara care a locuit în Anglia aproximativ 15 ani, după care s-a mutat în satul Negoiu.