Saveta Bogdan a împlinit 77 de ani și visează sa fie bunică: “Ne-a fost foarte greu să ne despărțim de copil”

De ziua ei, la 77 de ani, Saveta Bogdan ne vorbește despre bucuriile și tristețile din viața ei. Dacă cea mai mare bucurie este fiica ei care locuiește în America, cea mai mare tristețe este că, până acum, nu a reușit să devină bunică. Acum mulți ani fiica ei a pierdut o sarcină și de atunci nu s-a mai întâmplat nimic.

Saveta Bogdan a împlinit 77 de ani

Saveta Bogdan, celebra cântăreață de muzică populară, își sărbătorește astăzi ziua de naștere și ne vorbește, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, despre cea mai mare dorință a ei.

Aflăm de asemenea unde își serbează vedeta ziua astăzi, dacă iubitul ei va fi alături de ea și ce cadouri obișnuiește să-i facă celebrei cântărețe. Saveta Bogdan recunoaște că a pierdut tinerețea dar că nu are timp să se gândească la bătrânețe pentru că muncește foarte mult și aflăm ce colecționeaza cunoscuta cântăreață de muzică populară.

Saveta Bogdan: “După ce mă trezesc mă simt ca un fluturaș”

La mulți ani, Saveta Bogdan! Împlinești o vârstă venerabilă și te miști de parcă ai avea 30 de ani. Tu obosești vreodată?

-Nu prea obosesc, mă culc la 2 dimineața că eu cânt, noapte de noapte. Sunt activă, femeia cu drumurile, când mă cauți alerg, merg la cumpărături, cânt. Nu am timp să mă gândesc deloc la bătrânețe. Sunt veselă și cred că asta mă ține. Și lângă mine am doar oameni tineri de la care iau ce e mai bun.

Acum sincer, vârsta este doar un număr sau mai simți anii pe ici, pe colo?

-Uneori mai simt, iau niște pastile de tensiune mai ales când nu dorm câteva nopți legate, ajung dimineață și sunt foarte obosită. După ce mă trezesc mă simt ca un fluturaș.

“Dacă apar și cei care nu mă iubesc, pe mine nu mă deranjează”

Cum petreci azi?

-Dacă mă nimeresc la restaurant cred că o să dau o masă acolo, cu prietenii și cei apropiați mie. Dacă apar și cei care nu mă iubesc, pe mine nu mă deranjează. Șefii de acolo se poartă foarte frumos cu mine, mâncarea este bună. Acasă nu mai fac petreceri pentru că e prea multă muncă, durează câteva zile să aranjez casa la loc.

Ce îți dorești cel mai mult de ziua ta?

-În primul rând îmi doresc să fiu sănătoasă, să ajung la fata mea în America din nou, să mai plec în străinătate cu cântatul pentru că eu asta știu să fac. Fii-mea o să mă viziteze în august. În rest mă simt foarte iubită și răsfățată de public și asta mă bucură cel mai mult.

“Iubitul meu nici pe stradă nu merge lângă mine ca să nu-l recunoască lumea” spune Saveta Bogdan

O să fie și iubitul tău alături de tine? Ce obișnuiește să-ți aducă cadou?

-Nu știu pentru că lui nu-i place să-l vadă lumea, să-l cunoască. Este un avocat cu procese și în afara țării și nu vrea să fie recunoscut. El mereu vine cu o zi înainte la mine, este foarte atent, așa face mereu. În primul rând îmi aduce trandafiri roșii, preferații mei. I-am zis să nu-mi mai aducă același număr de trandafiri egal cu vârsta mea, că nu mai am 20 de ani.

Iubitul meu nici pe stradă nu merge lângă mine, stă mereu mai în față. Nu pot să-l schimb după atâția ani, nu vrea pentru nimic în lume să fie cunoscut. Știe că toate televiziunile urmăresc asta așa că nu mă lasă să-i spun nici numele. Acum câteva zile am ajuns foarte tarziu și m-a sunat să vadă ce fac. Era 1 noaptea dar el are pretenția să-i spun că am ajuns acasă și că sunt bine.

Cel mai frumos cadou: “Pe croazieră nu am vrut să merg niciodată pentru că mi-e frică de apă”

Care a fost cel mai frumos cadou pe care l-ai primit vreodată?

-Cel mai frumos cadou a fost acum vreo 4 ani când am ajuns la fii-mea în America. După ce am intrat în casă a scos bitelete pentru croaziera pe care o luase, ca să-mi facă o surpriză. Mi-a și aranjat să pot cânta acolo, să nu fac pauză. Dacă faci pauză cu vocea, pierzi mult. A fost cea mai frumoasă vacanță pe care am avut-o.

Eu pe croazieră nu am vrut să merg niciodată pentru că mi-e frică de apă. Am refuzat contracte bune din această cauză. Și cu fii-mea mi-a fost frică, mai ales că într-o seară am mâncat 2 farfurii de supă de broccoli și toată noaptea mi-a fost rău.

“Ne-a fost foarte greu să ne despărțim de copil”

Ai vreun vis pe care nu ți l-ai îndeplinit încă?

-Am un vis, de ce să nu zic adevărul, . Fata mea a avut o problemă, mai demult, cu un copil pe care l-a pierdut. A făcut ea varicelă și nu a fost bine pentru bebeluș. Am trecut prin niște lucruri foarte urâte, ne-a fost foarte greu să ne despărțim de copil. Și astăzi mă rog pentru el la biserică, am suferit amândouă foarte tare.

S-a nimerit vreodată să-ți sărbătorești ziua pe scenă?

-Da, aproape mereu am cântat de ziua mea. Cei care știu îmi cântau la mulți ani, colegii îmi fac surprize, iese mereu cu flori și șampanie.

“Ce am pierdut este tinerețea” recunoaște celebra cântăreață

Cum era Saveta Bogdan la 20 de ani și cum este acum? Ce simți că ai pierdut și ce ai câștigat?

-Ce am pierdut este tinerețea, la 20 de ani ești tânăr dar mă bucur că și acum mă simt foarte bine, nu mi-e frică de nimic. Mă simt încă tânără, sanatoasă, dorm bine, când mă apuc de învățat vreun cântec reușesc să îl rețin foarte ușor.

Ce nu știe lumea despre tine și vrei să ne spui azi, de ziua ta?

-Eu iubesc foarte tare icoanele, la mine în casă sunt foarte multe. Am o colecție, și primite și cumpărate. Mă rog în fiecare zi la ele, iar când intru în scenă la fel.

“Mi-am luat o haină de blană de 7000 de lei”

Care este cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut vreodată?

-Acum 15 ani aveam niște bani strânși și toată lumea purta haină de blană. Toată viață mi-am dorit și eu una și mi-am luat-o, m-a costat 7000 de lei. Erau bani atunci, era o haina lungă și frumoasă. A fost cel mai scump cadou pe care mi l-am făcut.

Ce planuri ai pentru 2023? Care sunt cele mai importante lucruri de bifat?

– niște înregistrări, la Cluj, am tot felul de stiluri muzicale. Am o carieră de 60 de ani în spate și pe vremea aceea noi nu aveam facultăți, nimic pregătit în acest domeniu. Nu știam decât să cântăm, veneam cu o trăistuță și atât. Copiii din ziua de azi au toți facultăți, Conservatoare terminate. Când am venit în București nu știam ce știu ei acum, mie îmi spunea orchestra în ce tonalitate să cânt. Și dacă mă trezești noaptea știu notele și gamele.