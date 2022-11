Saveta Bogdan, declarații fierbinți despre viața amoroasă la 76 de ani: „Caut suflet cald, în loc de calorifer”

În vârstă de 76 de ani, Saveta Bogdan nu și-a pierdut deloc energia. Artista a adus buna dispoziție în platoul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars. A făcut declarații despre viața sa amoroasă, a cântat un manea celebră și a stârnit hohote de râs.

Saveta Bogdan, apariție spectaculoasă la tv. A uimit cu declarațiile despre viața sa amoroasă

, dar nu pentru că este bolnavă, lucru despre care a dezvăluit că o deranjează să spună despre ea. În vârstă de 76 de ani, cântăreața de muzică folclorică este mai energică decât o adolescentă.

Invitată în emisiunea Showbiz Report de la Antena Stars, Saveta Bogdan a făcut un adevărat show, stârnind numeroase hohote de râs.

, însă acum a mărturisit că a fost doar o glumă, făcută după ce a cântat, într-adevăr la o ambasadă, căreia nu și-a dorit să-i dea numele.

Totuși, Saveta Bogdan nu este singură. Artista are o relație cu un avocat, despre care spune că o „încălzește” pe timp de iarnă, chiar dacă mai și pleacă de acasă.

„Toată lumea caută acum, dacă o să fie cald la iarnă, toată lumea caută un suflet cald. În loc de calorifer, să fie cald. La mine sunt cam călâi, așa, pe Calea Moșilor.

Măi, dragilor, ce să vă spun? Nu mă vait niciodată de cineva apropiat lângă mine, că-l am tot timpul. Păi, da ( n.r avovcatul), și el pleacă, vine, pleacă, vine. El are procese și eu am spectacole”, a spus artista la

Mai mult, artista a spus că dacă bărbatul iubit vine acasă stresat de la serviciu, are metodele ei prin care îl ajută să se relaxeze.

„Îi fac un ceai de tei și îl calmează. Lumea vorbește, că sunt bolnavă, că sunt internată în spital, că n-am pensie. Măi, arăt eu a femeie așa cum spuneți voi. Are proces astăzi, este la tribunal”, a completat Saveta Bogdan.

La un moment dat, Saveta Bogdan se distra atât de tare, încât prezentatorii au rugat-o să stea puțin liniștită, în timp ce la rândul lor, râdeau cu lacrimi.

„Doamnă, stați, nu mai faceți așa. Stați liniștită”, a reacționat Natalia Mateuț.

Saveta Bogdan a cântat manele

Pe lângă faptul că și-a propus să-și cumpere un porcușor de guineea, pe care să-l țină cu ea în pat în lipsa partenerului, Saveta Bogdan a cântat și manele, despre care a recunoscut că-i place și să le asculte, dar și să le interpreteze.

Saveta Bogdan a fredonat cu patimă o parte din piesa Am un bărbat vagabond. „E golan, e vagabond, dar e bărbat”, sunt versurile cu care artista a întreținut atmosfera.

„Doamna Saveta, ne-ați făcut ziua astăzi”, a spus Andrei Ștefănescu.

„Dacă tot vorbește lumea că am murit, uite, am înviat”, a răspuns Saveta Bogdan.