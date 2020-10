Saveta îl face praf pe Alex Bodi! “Mi-au dat lacrimile când am văzut-o…”

Recent, lumea showbiz-ului românesc a fost zdruncinată de cazul Biancăi Drăgușanu. Presupusa bătaie pe care ar fi încasat-o de la Alex Bodi a șocat pe toată lumea, inclusiv pe interpreții de muzică populară.

Îndrăgita artistă Saveta Bogdan i-a luat apărarea Biancăi în legătură cu cele întâmplate, potrivit starpopular.ro. Aceasta l-a criticat dur pe atacatorul vedetei și i-a adresat cuvinte grele.

Bianca Drăgușanu a fost surprinsă în urmă cu câteva zile ieșind din mașină cu fața desfigurată, semn că ar fi luat parte la o altercație. Alex Bodi o ajuta să meargă întrucât blondina abia se ținea pe picioare.

Saveta îl face praf pe Alex Bodi

Violența domestică de care a avut parte frumoasa blondină i-a șocat pe fani, care nu pot înțelege de ce mai stă împreună cu partenerul agresiv. Presa a scris că bătaia încasată ar fi durat cinci ore, judecând după cum arăta vedeta.

Deși toată lumea e convinsă că fața ei a fost desfigurată în urma unui atac, cei doi nu au dat niciun detaliu relevant legat de această situație. Saveta Bogdan îl atacă dur pe Alex Bodi pentru cele întâmplate.

Interpreta de muzică populară a mărturisit că și ea s-a confruntat cu agresiuni fizice, însă niciodată nu a permis ca relația să continue în acest fel.

“Doamne ferește! Am trecut și eu prin episoade de violență din partea bărbaților dar nu în halul asta. Eu în momentul în care am fost agresată, am pus piciorul în prag și am preferat sa plec de la mine din Ardeal.

Ea, Bianca, trebuie să termine cu acest om pentru că el încontinuu o bate și o jignește. Femeile nu trebuie să închidă ochii nici măcar la o palmă primită.”, a declarat Saveta Bogdan pentru Star Popular.

Saveta Bogdan a mărturisit că o compătimește pe Bianca Drăgușanu din cauza agresiunilor la care a fost supusă și îl critică dur pe partenerul ei. Artista o laudă pe fosta prezentatoare TV și nu înțelege cum poate să rămână lângă un asemenea bărbat.

“Ăștia sunt niște mitocani, le bat apoi le iau în brațe, le pupă și le iau cadouri. Pentru bărbații ăștia care bat femeile am cea mai proastă părere despre ei. Ăștia trebuie duși în pustietate și lăsați singuri să se bată singuri cu pumnii în cap.

Bianca să se potolească, că omul ăsta o omoară într-o zi. M-aș lipsi de toate luxurile lui. Ea e o fată frumoasă, deșteaptă, arată bine, de ce să stea cu unul care o bate încontinuu.

Mi-au dat lacrimile când am văzut-o cât de tare a fost bătută. Pe un bărbat ca ăsta nici să mă spele pe pantofi nu l-aș suporta!”

Nu se știe cu exactitate cine a agresat-o pe Bianca Drăgușanu, iar declarațiile oferite de Alex Bodi nu oferă suficiente detalii. Recent, afaceristul a postat pe contul său de Instagram un mesaj care ar putea fi un indiciu cu privire la bătaie.

Alex Bodi pare să recunoască, în mod subtil, că și-ar fi bătut partenera, însă nu declară acest lucru în mod direct. Nu se poate dovedi că speculațiile din presă sunt adevărate, însă este clar că incidentul a șocat lumea mondenă.

Relația Biancăi Drăgușanu cu omul de afaceri a avut parte de numeroase scandaluri și împăcări. De data aceasta, se pare că lucrurile ar fi degenerat.