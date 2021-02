A avut loc încă un scandal de proporții la Survivor România 2021. Unul dintre protagoniștii acetuia, fiind tot Jador. De data aceasta, conflictul l-a inclus și pe Culiță Sterp, prietenia celor doi aflându-se în mare pericol.

Tot mai mulți concurenți i-au adus reproșuri lui Jador pentru modul în vorbește și în care se comportă. Nici Culiță nu s-a mai putut abține și și-a pus prietenul la zid.

În ultimele zile s-a putut observa o schimbare de atitudine între cei doi. Chiar mama lui Jador menționa că a observat un comportamnet diferit la prienetul fiului acesteia.

Scandal de proporții la Survivor România 2021. Prietenia dintre Jador și Culță Sterp, în mare pericol

Conflictul a început după ce echipa Faimoșilor a pierdut meciul de imunitate. În timpul consiliului de nominalizare, Culiță Sterp a avut multe lucruri să-i reproșeze prietenului său și nu s-a putut abține nici de la a-i îndemna și pe ceilalți coechipieri să spună ce au pe suflet.

Jador a pus pus la colț chiar de amicul lui, fiindu-i reproșat comportamentul pe care îl are. Bărbatul este de părere că întreaga echipă este sătulă de jignirile și atitudinea manelistului: „eu din echipa asta m-am certat cu doi oameni, Jador s-a certat cu toți. Nu e un om care să nu se fi certat cu Jador în afară de cei noi. E prietenul meu, are un suflet bun, nu vreau să se supere, dar trebuie să-și asume niște chestii. Uneori Zanni are dreptate , și Jador are, dar au fost multe energii negative din cauza lui, care e perietenul meu. Mulți refuză să-i spună adevărul, vreau să o ia ca pe o lecție”, a spus Culiță Sterp, potrivit Wowbiz.

Jador a încercat să se apere, spunând că așa e firea lui: „e adevărat, sunt o fire vulcanică, dar nu jignesc mai mult decât e cazul. Maxim un „taci dracu”, după aia îmi dau seama că am fost nesimțit și îmi cer scuze. Să nu ducem acest level mai departe și că creăm o imagine ca și cum eu sunt așa și punem o etichetă”.

El a mai adăugat și că nu este sigurul care s-a purtat urât cu fetele: „și unii dintre băieți ați făcut asta. Dacă suntem frați, fiți cu faptele, nu cu gura. Nu ai cum să spui despre mine că sunt așa când tu ai jignit-o pe Nemeș în ultimul hal!”

Totuși, Culiță nu a lăsat garda jos: „eu l-am considerat frate, că acum el spune că nu sunt, că fapte și nu vorbe. Eu am demonstrat prin fapte până acum, el știe mai mult”.

Jador nu a renunțat la a-și căuta scuze, acuzându-l pe prietenul său: „asta e o faptă nașpa. Eu nu aș face asta, Culiță e cântăreț și nu aș scoate lucrurile astea în evidență. Lucrurile astea nu trebuie spuse la televizor, trebuia să mă iei în junglă. Lasă vrăjeală, Culiță!”

