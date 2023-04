Scandal în interiorul BOR. Patriarhul și arhiepiscopul Teodosie, în război fără menajamente. S-a făcut apel la izolarea „rebelului” de la Constanța

Arhiepiscopul Tomisului Teodosie a reacționat dur la discuția demarată în sânul Bisericii Ortodoxe Române privind schimbarea modului de calcul a datei la care ar trebui celebrat Paștele. Ierarhul de la Constanța s-a opus cu hotărâre oricărei modificări, deși până acum a fost singurul din lumea ortodoxă care a ținut slujba de Înviere de două ori în același an, a doua oară în prag de vară, pe 26 mai 2020. Astfel că disputa este mai puțin una de ordin teologic, ci doar un nou episod al conflictului dintre arhiepiscop și patriarhul Daniel.

Slujbă de Înviere ținută în prag de caniculă

Ziua de 19 aprilie 2020 a fost una tristă pentru ortodocșii practicanți din România întrucât lockdown-ul impus de guvern după apariția pandemiei din coronavirus a făcut ca preoții să țină slujba de Înviere în bisericile goale, fără ca credincioșilor să le fie permis accesul. Ca o compensație acordată Bisericii Ortodoxe, autoritățile s-au implicat în distribuirea către populație a luminii aduse de la Ierusalim.

După ieșirea din lockdown, dar cu restricții dure încă în vigoare, arhiepiscopul Teodosie anunța cu seninătate că, pentru a repara neajunsul din 19 aprilie, va ține o nouă slujbă de Înviere în seara zile de 26 mai. Astfel, el se punea nu în opoziție nu doar cu patriarhia de la București, ci și cu întreaga lume ortodoxă, celebrând de două ori Învierea. Atunci ierarhul nu a invocat vreun argument teologic în sprijinul deciziei sale, cum a făcut atunci când a fost vorba de celebrarea Paștelui după calendarul gregorian, cu care nu a fost de acord întrucât lumina de la Sfântul Mormânt s-ar aprinde doar după calendarul iulian.

Acesta a fost pentru prima dată când conflictul dintre Teodosie al Tomisului și patriarhie a răbufnit în public, iar de atunci disputa nu a făcut decât să se acutizeze. „Reamintim că slujba Învierii Domnului din acest an a fost oficiată în toate bisericile din Patriarhia Română și că, în ciuda contextului extrem de aspru creat de pandemie, lumina sfântă a ajuns la foarte mulți dintre credincioșii ortodocși”, reacționa BOR la „Învierea” de sfârșit de mai de la Constanța. De atunci până acum, patriarhia a renunțat treptat la limbajul diplomatic și a ajuns să îl critice cu duritate și fără menajamente pe Teodosie.

Conflictul din BOR, un „long Covid” în ortodoxia românească

Criza din interiorul BOR a devenit publică și s-a agravat în timpul pandemiei. Dacă Patriarhia a fost maleabilă față de restricțiile impuse, arhiepiscopul le-a sfidat cu consecvență, de parcă și-ar fi căutat intenționat martiriul de mâna polițiștilor sau procurorilor. După ce a apărut vaccinul împotriva Covid-19, arhiepiscopul Tomisului s-a pus în capul taberei antivacciniste, deși la vârful BOR atitudinea față de vaccinare a fost una favorabilă.

Încă din primele zile ale campaniei de vaccinare, în ianuarie 2021, arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului se pronunța clar pentru vaccinare, citând și două pasaje din Biblie care făceau referire la respectarea științei medicale: „Că de la Cel Preaînalt este leacul!” și „Domnul a zidit din pământ leacurile și omul înțelept nu se va scârbi de ele!” Ulterior, au apărut și . „Eu știu că foarte mulți oameni credincioși s-au vaccinat. Suntem pe drumul ieșirii din pandemie și cred că până la urmă acești oameni sceptici vor înțelege că vaccinul nu-ți face rău și că trebuie să te sfătuiești cu medicul în privința profilului tău medical”, afirma, în mai 2021, Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR.

În zadar însă pentru că arhiepiscopul Teodosie deja captase atenția mediatică prin repetatele sale mesaje prin care se opune vaccinării afirmând, printre altele, că vaccinul „nu-i asumat de nimeni. Și sunt atâtea urmări negative.” Genul acesta de afirmații l-a transformat pe ierarh într-o adevărată vedetă TV, orice afirmație și orice acțiune fiind mediatizată cu mult peste acțiunile patriarhului Daniel, astfel că, în viziunea multora, BOR a devenit un fel de redută a antivaccinismului.

Visul de mărire al lui Teodosie, surpat brutal de patriarh

Momentul de ruptură dintre arhiepiscopul Tomisului și patriarh a avut loc tot la începutul lui 2021, după ce Teodosie a cerut Sinodului BOR, pe 18 februarie, să ridice arhiepiscopia la rang de mitropolie pe motiv că o mitropolie a Tomisului a funcționat în antichitate, în primele secole creștine, având în subordine 14 episcopii. Cererea a fost respinsă de Sinod pe motiv că arhiepiscopia actuală nu îndeplinea condițiile stabilite anterior pentru o asemenea ridicare în rang: nu avea o vechime neîntreruptă de cel puțin 300 de ani, nu are alte episcopii sufragane ș.a.

Însă pe lângă aceste considerente care țin de administrarea Bisericii, răspunsul Patriarhiei a fost o răbufnire de nervozitate a celorlalți ierarhi exasperați de rebelul de la Constanța. Practic, în răspunsul de refuz au fost înșiruite toate reproșurile care i se puteau aduce arhiepiscopului Teodosie, într-o manieră neașteptat de brutală față de tactul arătat de obicei în mesajele publice ale BOR. „Solicitarea transmisă la Patriarhia Română de către Arhiepiscopia Tomisului este insuficient argumentată, deoarece ridicarea Arhiepiscopiei Tomisului la rang de mitropolie nu constituie o necesitate misionară, actuală, ci mai degrabă o ambiție personală a Chiriarhului său”, se arăta în răspunsul Patriarhiei.

De asemenea, i se reproșau pozițiile exprimate în timpul pandemiei care au generat daune de imagine pentru Biserica Ortodoxă. „Au fost însoțite de o atitudine provocatoare, de lipsă de tact pastoral și de comunicarea deficitară cu autoritatea bisericească superioară, fapt care exprimă un duh de indisciplină și de răzvrătire”, se spunea în documentul citat. Erau menționate inclusiv datorii ale arhiepiscopiei față de Patriarhie și scandalurile de plagiat de la școala doctorală condusă de către Teodosie la Facultatea de Teologie a Universității Ovidius din Constanța.

Scandalul datei Paștelui, momentul rupturii decisive

În pofida răspunsului brutal primit de la București, nu a devenit mai smerită, spunând „Numai Dumnezeu poate să-mi dea sancţiune”. Când mitropolitul Clujului Andrei Andreicuț, precum și Adrian Papahagi și Teodor Baconschi, intelectuali apropiați ai Bisericii Ortodoxe, au propus schimbarea modului de calcul privind data de celebrare a Paștelui, din nou arhiepiscopul s-a pus în fruntea opoziției față de măsură care pare să aibă girul patriarhiei.

Argumentul său a fost că lumina de la Sfântul Mormânt apare în Sâmbăta Mare, așa cum este calculată după calendarul iulian, nu cel gregorian. „Au catolicii Sfânta Lumină? N-au. Au alții? N-au. Toți se adună la Lumina ortodocșilor și strigă adevărata Lumină a ortodocșilor, dar nu îndrăznesc să vină, că este greu la ortodocși, că sunt posturi mari, aspre, metanii, rânduieli de slujbă mai lungi, le place să proclame într-un cuvânt, dar este greu să ții rânduiala că cere jertfă multă”, a comentat ierarhul de la Constanța.

Afirmația pare să fie umplut paharul răbdării patriarhului Daniel care, prin intermediul lui Vasile Bănescu, a trecut la o ofensivă generalizată împotriva arhiepiscopului Teodosie. „Ideea că dacă am sărbători Paștele corect din punct de vedere calendaristic Sfânta Lumină nu s-ar mai aprinde, ca și cum minunea lui Dumnezeu e condiționată de calendar și nu de credință, trădează inclusiv o perfidă gelozie și patologică zgârcenie confesională: dacă am sărbători Paștile împreună, toți creștinii din lume, ar trebui să împărțim Sfânta Lumină cu alții și am pierde din prestigiul singularității cu care ne place să facem paradă. Nu în acest tip de creștinism s-ar putea recunoaște Hristos, Cel care ne-a dat în Sfânta și Marea Joi din Săptămâna Sfintelor Sale Pătimiri cea mai înaltă poruncă: Să vă iubiți unul pe altul”, a fost prima replică a lui Bănescu, pe 12 aprilie.

Apel explicit la izolarea arhiepiscopului Teodosie

Într-o postare pe Facebook de ieri, Vasile Bănescu publica un set de reguli pe care ar trebui să le respecte un ierarh al Bisericii Ortodoxe, multe dintre ele fiind o trimitere transparentă către deficiențe pe care le-ar Teodosie, cum ar fi:

„– să fie un convingător și (neapărat) inteligibil teolog, bun cunoscător al doctrinei celorlalte confesiuni creștine și bine familiarizat măcar cu „religiile Cărții”, dacă celelalte i se par irelevante; toate compun istoria spirituală a omenirii pentru care s-a întrupat Dumnezeu;

– să fie cultivat în sfera relațiilor inter-bisericești, deci respectuos cu alteritatea confesională; nu compătimitor! (…)

– să ascundă cât mai puține schelete în dulap, să recunoască onest elefantul strecurat în cameră și caii troieni din discursul public ideologizat;

– să nu contrazică niciodată realitatea, să nu se certe cu evidența, evitând astfel ipostaza jenantă a antipaticului și recidivistului personaj Gică Contra.”

Fără să-i lase răgaz, după numai 24 de ore, purtătorul de cuvânt al BOR, s-a reîntors cu o postare și mai vitriolantă legată de cei care se opun rectificării calendarului ecleziastic. „Zvârcolirile cele mai înfricoșătoare au fost înregistrate, previzibil, în anticul oraș Tomis”, a comentat malițios Bănescu. Pe lângă ironiile care abundă în , îngrijorător pentru arhiepiscopul Teodosie este faptul că Bănescu dă o dezlegare tuturor credincioșilor să-l critice pe ierarh într-o încercare evidentă de a-l izola în interiorul BOR.

„Autenticii intelectuali creștini, oameni validați de o reală operă apologetică, laicii implicați onest în viața comunității religioase care compun corpul majoritar al Bisericii, au datoria creștinească de a reacționa și a se pronunța public atunci când observă apariția și dezvoltarea unor anomalii în corpul eclezial sau derapaje care periclitează imaginea Bisericii lui Hristos, nu a unor oameni failibili și păcătoși așa cum suntem toți”, a scris Vasile Bănescu.