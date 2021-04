Scandal în tabăra Războinicilor la Survivor România! Sorin, acuzații grave pentru Mellina: „Este o prefăcută!”

Un nou scandal în tabăra Războinicilor la Survivor România. Sorin vine cu acuzații grave la adresa Mellinei. Acesta a declarat că femeia este o falsă.

Deși cei doi coechipieri au fost apropiați la început, se pare că lucrurile s-au schimbat întrei ei. Bărbatul a explicat că a fost foarte dezamăgit de unele reacții ale tinerei.

Sorin a sugerat și că apropierea subită a Mellinei și a lui Albert nu ar fi sinceră. El consideră că femeia și-ar dori să aibă avantaje de pe urma acestui lucru.

Sorin a povestit care a fost momentul care l-a făcut să se simtă dezamăgit de comportamentul Mellinei: „dacă am avut supărarea cu faptul că Maria a plecat, nervul că a fost votat Starlin, a venit așa o nebunie pe capul meu în momentul în care Maria se știa că pleacă și m-am uitat către Mellina și nu avea nicio reacție”.

El a explicat că plecarea Mariei i-a adus o tristețe profundă: „eu cu Starlin am început să plângem. Și mai am un nerv foarte mare pe Mellina, care mi se pare, și nu de acum, de o periodă încoace, am simțit o persoană foarte prefăcută, deși la început eram cumva apropiați”.

Războinicul a povestit că lipsa de reacție a Mellinei din momentul în care Maria a plecat l-a făcut să își dea seama de adevărata față a coechipierei sale. El a precizat că cele două femei erau foarte apropiate.

„Și după plecarea Mariei, mi-a demonstrat că ea chiar este prefăcută. Mellina a fost cea mai apropiată de Maria…Maria pleacă, îți pleacă cea mai bună prietenă, cu care ai împărțit multe chestii în competiția aceasta, i-ai spus secrete și când pleacă nu ai niciun sentiment?” s-a întrebat el.

Sorin a sugerat și că Mellina și Albert au avut un comportament suspect. El este de părere că tânăra ar căuta să aibă de câștigat în compeție prin apropierea de cel ce a ieșit favoritul publicului de patru ori.

„În situația în care Maria a plecat, Mellina nu avea nimic mai bun decât să râdă cu Albert”, a subliniat răboinicul. „De ce? Pentru că a ieșit Albert de patru ori favoritul publicului!,” a fost concluzia trasă de acesta.

