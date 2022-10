Scandal în trafic între Alina Pușcaș și fosta gimnastă Irina Deleanu: „Am fetița cu diabet. Să nu vă dea Dumnezeu să aveți nevoie de acel loc”

Fosta gimnastă Irina Deleanu și Alina Pușcaș au avut parte de o confruntare neplăcută în trafic. Sportiva s-a plâns de atitudinea vedetei de la „Te cunosc de undeva”, totul pornind de la un loc de parcare.

Irina Deleanu, ceartă în stradă cu Alina Pușcaș: „Avem ca drepturi și acest permis de parcare”

Este vorba despre un loc pentru persoane cu dizabilități, Alina Pușcaș atrăgându-i atenția Irinei pentru faptul că a parcat acolo. Cele două s-au certat în plină stradă, în văzul tuturor.

Ulterior, în cadrul unui interviu, a spus că avea tot dreptul să ocupe acel loc, în ciuda vociferărilor Alinei Pușcaș, întrucât fetița ei suferă de diabet și uneori i se face rău.

Mai mult, aceasta i-a cerut să își ceară scuze în public pentru felul în care i s-a adresat, mai ales că la tot scandalul a fost prezentă și fetița ei.

„Am fetița cu diabet și avem ca drepturi și acest permis de parcare, pe care-l folosesc când merg cu ea, pentru că i se poate schimba starea, i se mai face rău când îi crește sau scade glicemia.

Fii-mea se uita în dreapta și tocmai îmi spunea pe cine a văzut.Și fix când ne am dat jos, ne-a strigat: Să nu vă dea Dumnezeu să aveți nevoie de acel loc. Am rămas proasta, am întrebat-o ce problema are și daca a verificat”, a declarat Irina Deleanu

„Ea mi-a răspuns – mă lăsați, că o văd în picioare bine, sănătoasă”

Micuța Irinei s-ar fi speriat destul de tare din cauza conflictului, iar la un moment dat chiar i s-ar fi făcut rău.

„Lumea se uita la noi. M-am dus după ea și am întrebat-o dacă a văzut ce am pe parbriz. Ea mi-a răspuns – mă lăsați, că o văd în picioare bine, sănătoasă.

Că e o nesimțire să parchez pe acel loc. Am vrut să-i arăt ecusonul, ea-mi făcea poză la mașină. I-am spus că e o ignorantă total, că nu mă așteptam la această atitudine. La care mi-a răspuns că și daca îl am, e al fetiței. Adică fetița conduce mașină. A plecat în tromba și bombănea.(…)”, a completat Irina.