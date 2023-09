Scandal între fanii români și palestinieni. Au arborat și steagul! Foto exclusiv

, unde o „mare galbenă” i-a susținut frenetic pe „tricolorii” lui Edi Iordănescu. Însă inevitabil au existat și incidente pe stadion.

Fanii României, la un pas de bătaie cu un grup de palestinieni care și-au arborat steagul la Tribuna 1

Un meci împotiva Israelului nu putea fi lipsit de incidente. Chiar dacă cei aproximativ 700 de suporteri ai oaspeților nu au creat probleme și s-au limitat doar să își încurajeze propria echipă, la tribuna 1 a izbucnit un conflict în contextul războiului cu Palestina.

ADVERTISEMENT

Mai mulți palestinieni au fost la un pas de bătaie cu suporterii naționalei României de la tribuna întâi, după ce aceștia și-au arborat steagul statului Palestina.

Momentul a fost surprins de reporterii FANATIK, însă din fericire nu s-a ajuns la lucruri mai grave sau altercații fizice, nefiind nevoie de intervenția forțelor de ordine.

ADVERTISEMENT

Fanii României au arborat steagul Palestinei în peluză

Ba, mai mult, două steaguri palestiniene au fost arborate în peluza unde se afla nucleul dur al galeriei României, lângă pânza cu mesajul „Tara mea de glorii”, la inelul al treilea. Ultrașii au scos însă rapid steagurile, ținând cont de faptul că ar fi putut exista incidente.

Un alt incident a izbucnit în vecinătatea sectorului ocupat de fanii veniți din Israel. Un fan român de la Tribuna 1 a arborat din nou steagul Palestinei, însă a fost reținut de stewarzi.

ADVERTISEMENT

În plus, Federația Română de Fotbal ar putea risca o nouă amendă, după ce ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” și „Honor Et Patria” au aprins mai multe torțe și fumingene .

Galeria României a creat totuși o atmosferă de meci mare pe Național Arena. Întreaga tribună a doua a fost transformată într-o mare galbenă de 16.500 de tricouri, iar un tricou imens al naționalei a fost afișat.

Scenografie spectaculoasă afișată de galeria României

Ultrașii care susțin naționala României și-au făcut simțită prezența încă din startul partidei, când la Peluza Sud a fost arborată o pânză uriașă, pe care era scris mare „România, țara mea de glorii, țara mea de dor”.

ADVERTISEMENT

Mesajul este de fapt un vers din celebra poezie a lui Mihai Eminescu, „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, foarte în vogă în rândul patrioților și naționaliștilor.

Tot în Peluza Sud, cei de la „Uniți Sub Tricolor” au mai fluturat un steag anticomunist de mari dimensiuni. Pe el se putea observa simbolul comuniștilor, secera și ciocanul. Steagul face parte din arsenalul ultrașilor la fiecare meci.

49.193 de fani au fost prezenți la România – Israel