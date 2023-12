Scandal la Balul Bobocilor în Giurgiu, trapperii au fost plătiţi cu mii de euro ca să înjure profesorii şi şcoala şi să îndemne la consumul de droguri

Scandal la Balul Bobocilor în Giurgiu, acolo unde petrecerea organizată după eveniment a provocat zeci de reacții din partea profesorilor. Mai exact, versurile melodiilor interpretate de artiștii chemați la after-party au fost motivul principal.

Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” din municipiul Giurgiu se află în centrul unui scandal, după ce la petrecerea organizată de Balul Bobocilor Părinții elevilor ar fi strâns bani pentru a plăti „artiștii” invitați.

Suma plătită trapperilor se ridică la 7.000 de euro. Însă, prestația acestora a lăsat de dorit. Profesorii susțin că versurile „cântate” de invitați nu au fost potrivite, fiind transmise mesaje împotriva școlii și incitând la violență.

Pe lângă înjurături, în piese se făceau referiri asupra profesorilor. Printre trapperii invitați s-a numărat AlbertNBN, fiind cap de afiș, dar și Yanni şi Umberto.

„Am rămas repetent, că am dat în directoare! (…) La fel ca şi tata, vă ţin în teroare”/ Sunt repetent, m..e, doamna profesoară / Nu mai merg, că am rămas a treia oară!”, sunt doar câteva dintre versurile scandaloase cântate la petrecere.

De altfel, altele făceau trimietere explicită la droguri. “Intru-n club, cad blugii de pe mine / Plec cu șase fete, că sunt rupte pe pastile / Vin și verii mei cu mine, zici că sunt gorile”.

„Noi nu avem niciun fel de legătură şi nu participăm”

Părinții elevilor ar fi achitat onorariul trapperilor, după ce aceștia au fost aleși în urma unui sondaj realizat printre elevi, conform conducerii liceului. Însă, ei nu știau cine trebuia să cânte la petrecere.

„Noi nu avem niciun fel de legătură şi nu participăm, însemnând cadrele didactice. Am văzut şi eu invitaţii, am rămas şi eu siderată. Mi s-a spus că au făcut un sondaj de opinie în rândul bobocilor şi a fost alegerea lor”, a transmis directoarea Colegiului Naţional “Ion Maiorescu”, Lucica Ababei, conform .

Conducerea instituției de învățământ precizează că nu s-a implicat în organizarea after-party-ului, totul fiind lăsat în seama părinților și elevilor. Reprezentanții liceului fac o anchetă după petrecerea care a provocat scandalul.