Scandal la mănăstire, mai multe măicuțe au fost bătute de un vizitator. Paznicul se află în stare gravă la spital

Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, precum și amenințare în formă continuată și tulburarea ordinii și liniștii publice, pe lângă o agresiune de vătămare corporală. Se pare că acesta a avut inițial un conflict spontan cu o măicuță, pe care a strâns-o de gât.

Mai multe măicuțe de la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, agresate

din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța a propus judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Constanța luarea măsurii arestului preventiv, pe o perioadă de 30 de zile, din data de 29.09.2023 până la data de 28.10.2023, inclusiv, a inculpatului A.V., cercetat pentru săvârşirea a trei infracţiunii de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. 1 din C. Pen.

Precum și trei infracţiuni de amenințare, dintre care una în formă continuată, prev. de art. 206 alin. 1 din C. Pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. Pen., două infracţiuni de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 din C. Pen., şi o infracțiune de vătămare corporală, prev. de art. 194 alin. 1 lit. e din C. Pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. Pen”, se arată în documentul invocat de autorități.

Conform purtătorului de cuvânt al , bărbatul a început ulterior să amenințe cu moartea mai multe măicuțe, după ce a fost aproape să o sugrume pe una dintre ele. Între timp, inculpatul a lovit o altă măicuță cu palma peste spate și a terorizat și alte măicuțe de la această mănăstire. Mai mult, l-a bătut pe paznicul mănăstirii, care se află în stare gravă la spital.

”Ulterior, în data de 14.09.2023, în timp ce se afla în zona aceleiaşi mănăstiri, pe fondul conflictului anterior, inculpatul A.V. i-a adresat persoanei vătămate L.G. injurii şi ameninţări cu moartea. Apoi, în cursul aceleiaşi zile, în timp ce se afla în aceeaşi zonă, inculpatul a lovit cu palma în zona spatelui persoana vătămată D.M., maică la mănăstire.

În data de 15.09.2023 inculpatul A.V. a pătruns fără drept în zona restricţionată accesului persoanelor neautorizate din incinta mânăstirii Sfânta Maria din oraşul Techirghiol, după care a urmărit persoana vătămată R.L., maică, adresându-i totodată injurii şi ameninţări cu acte de violenţă”, arată procurorii.

Se pare că individul a mai avut și alte conflicte spontane cu alți trecători pe care i-a agresat. ”Tot la data de 15.09.2023, în timp ce se afla pe terasa unei patiserii din oraşul Techirghiol, pe fondul unui conflict spontan, inculpatul a lovit cu pumnul în zona feţei persoana vătămată O.N.

În aceeaşi zi, în timp ce se afla în zona mănăstirii Sfânta Maria din oraşul Techirghiol, pe fondul unui alt conflict spontan, inculpatul A.V. a lovit de două ori cu pumnul în zona feței persoana vătămată C.G.S., care a căzut la sol şi s-a lovit cu capul de o bordură, provocându-i astfel vătămări care necesită pentru vindecare 55-60 de zile de îngrijiri medicale şi care i-au pus în primejdie viaţa“, au mai precizat autoritățile, conform Ziua de Constanța.

E neclar dacă suspectul are probleme psihice, însă acesta a fost arestat timp de 30 de zile, iar acum își va aștepta pedeapsa după gratii. Suspectul va rămâne, așadar, închis până pe 28 octombrie, moment în care autoritățile vor decide dacă îi prelungesc ”vacanța” în arest, sau va fi judecat în liberate.