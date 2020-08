Scandal monstru la Puterea Dragostei. Cine sunt concurentele care s-au luat la bătaie

Două dintre concurentele emisiunii „Puterea Dragostei” s-au luat la bătaie în ultima ediție a show-ului de la Kanal D, disputa pornind imediat după filmări, în mașină. Protagonistele sunt Alexandra și Andrada, prezentatoarea declarând că este indicat ca cele două să stea la distanță în următoarea perioadă.

Cristina Mihaela Dorobanțu a încercat să înțeleagă motivul de la care a pornit întregul scandal între cele două tinere. Moderatoarea a mărturisit că nu a fost vorba de o simplă ceartă, ci mai degrabă una de proporții care s-a lăsat cu țipete, lovituri și amenințări.

„Dragi telespectatori, fetele noastre care au venit aici să-și caute iubirea, după gală, au găsit de cuviință să se certe. Nu a fost o ceartă banală, una cu țipete, amenințări”, a spus prezentatoarea Puterea Dragostei, relatează wowbiz.ro.

Scandal între două concurente de la Puterea Dragostei. Cine sunt protagonistele

Alexandra și Andrada au fost izolate de restul concurentelor pentru a nu se mai certa și mai departe, la hotel, acolo unde sunt cazați participanții, măsura fiind anunțată tot de Cristina Mihaela Dorobanțu care ulterior a încercat să afle ce s-a întâmplat între fete.

„Poate vă întrebați de ce sunt doar cinci fete în casă. Am preferat ca pe celelalte două fete (n. red, Alexandra și Adriana) să le ținem la distanță ca să fim siguri că nu vor exista altercații și la hotel.

Cel mai bine ar trebui să o întrebăm pe Andrada, care a fost una dintre protagoniste”, a completat moderatoarea emisiunii matrimoniale de la Kanal D. Vezi video AICI!

Andrada, declarație despre motivul scandalului de la Puterea Dragostei

Andrada a povestit ce s-a întâmplat între ea și Alexandra, precizând că totul a început de la o discuție mai veche, referitoare la împărțirea camerei. Concurenta a mărturisit că îi pare rău că nu a clarificat lucrurile la momentul respectiv, acesta fiind și motivul pentru care nu a apărat-o pe Alexandra în gală.

„Acum câteva zile am avut o discuție cu Mona și am întrebat-o de ce nu vine să stea cu mine. S-a băgat repede ea și mi-a zis că sunt fake. Greșeala mea este că nu am clarificat cu ea și am lăsat să treacă timp. În gală, de aceea nu am apărat-o.

Când eram în mașină, ea m-a întrebat de ce nu i-am zis în afara emisiunii. Nu mi s-a părut corect având în vedere că ea mi-a zis în emisiune”, a povestit concurenta de la Kanal D.

Și acesta nu este singurul scandal care a avut loc în prima săptămână din sezonul 3 al show-ului matrimonial. Akebono și Nicos, colegi de cameră, au avut la rândul lor o dispută aprinsă, la scurt timp după ce au ajuns în casa Puterea Dragostei.