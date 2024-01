Scandal monstru! Producătorul unui cunoscut show de talente, acuzat de hărțuire și abuz

Scandal monstru în industria entertainmentului din Statele Unite ale Americii. Producătorul unuia din cele mai de succes show-uri este acuzat de abuz și hărțuire sexuală!

Scandal uriaș în SUA: producătorul de la American Idol, acuzat de hărțuire de o cântăreață

Paula Abdul, cântăreață câștigătoare de și fostă jurată în emisiuni de succes din SUA, îl denunță pe producătorul executiv al show-urilor din care a făcut parte. Este vorba despre Nigel Lythgoe! El e omul care s-a ocupat de concursurile „American Idol” și „So you think you can dance”.

Pe nunele producătorului executiv au fost depusă o plângere pentru abuz sexual și violență împotriva femeilor la finalul anului trecut. Denunțul a fost prezentat la un Tribunalul Suprem din Los Angeles,

În reclamația făcută de artistă, sunt scoase la iveală evenimente în care s-a adus atingere la adresa integrității sale. Faptele povestite s-au petrecut în perioada 2000-2015. Paula Abdul descrie cu lux de amănunte situațiile neplăcute la care a fost supusă, provocând un scandal uriaș în industria televiziunii din SUA.

Ce i-a făcut creierul de la American Idol juratei timp de 15 ani

Primul incident s-a petrecut într-un lift, unde Lythgoe a lipit-o pe cântăreață de perete și a început să o atingă în zona intimă . Bărbatul a început să o sărute cu forța în timp ce amândoi se pregăteau să plece la preselecțiile de la American Idol.

Acest scandal nu se oprește doar la incidentul relatat mai sus! Paula Abdul scrie în denunțul ei despre o serie de alte scene asemănătoare

Într-o altă ocazie, undeva în 2015, producătorul de la American Idol s-a urcat efectiv pe femeie încercând s-o sărute, e drept, Paula Abdul aflându-se în casa lui la o cină de afaceri, mai relatează CNN.

Mulți se vor întreba ce i-a luat atât de mult timp cântăreței să scoată la iveală aceste situații? Potrivit propriului ei denunț, a evitat să meargă la Poliție din frică! Se temea că viața ei profesională va avea de suferit. S-a gândit mereu că a sa carieră se va duce de râpă.

Asta mai ales din cauza influenței pe care producătorul o avea și a faptului că astfel de acuzații se luau în derâdere la vremea respectivă, curentul feminist nefiind la fel de vizibil ca în ziua de azi.

„Evident că a fost o decizie greu de luat. Chiar și așa, doamna Abdul e conștientă acum că poate conta pe umerii multor altor persoane care au trecut prin situații similare și înțeleg problema. E decisă să meargă până la capăt. Vrea să i se facă dreptate”, a declarat Douglas L. Johnson, avocatul cântăreței care a iscat acest scandal uriaș în media, potrivit aceleiași surse.