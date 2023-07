Scandal total în Educație. Ce sumă revoltătoarea le-a fost cerută părinților pentru renovarea unei clase

, de această dată la o școală din Capitală. Aici, reprezentanții unității s-au gândit că părinții sunt sponsorii ideali pentru lucrările de renovare ale unității. Suma uriașă de bani cerută.

Scandal în Educație, la o școală din Capitală: 90.000 de lei de la părinți pentru renovarea unei clase

Într-o țară în care continuă să se petreacă lucruri revoltătoare. În Sectorul 4 al Capitalei, părințiilor elevilor le este cerută o sumă totală de 90.000 pentru lucrări de infrastructură.

Mai exact, oamenii trebuie să contribuie fiecare cu aproximativ 3.000 de lei pentru renovarea sălii de clasă în care copiii lor vor învăța începând cu anul școlar 2023 – 2024.

Aflând de cererea scandaloasă a unității de învățământ, mai mulți dintre părinți au semnalat această problemă. Ei au înștiințat de îndată autoritățile. Aceștia au aflat despre starea precară a sălii de clasă în cadrul unei ședințe.

Sala de clasă se află într-o stare foarte proastă. Ea necesită o renovare completă și echiparea cu mobilier nou înainte ca copiii să fie înscriși în clasa pregătitoare. În condițiile din prezent, ”copiii nu au nimic”, spune un părinte.

”Ne-a arătat sala de clasă, ne-a zis că această sală o să fie goală, nu o să avem bănci, nu o să avem scaune, nu o să avem tablă, nu o să avem nimic, decât patru pereți. Trebuie noi să zugrăvim clasa, să punem mochetă pe jos, vrea aspirator.

Părinții au stabilit că toate acestea sunt niște costuri între 2.500 și 3.000 de lei. Doamna (n.r. învățătoare) a spus că nu sunt fonduri din partea școlii și că părinții trebuie să facă”, s-a plâns unul dintre părinți, la postul .

Ce prevede Regulamentul școlar în astfel de situații

Regulamentul școlar aflat în vigoare prevede că ”Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea fondurilor.”

De asemenea, același regulament, referindu-se la Consiliul reprezentativ al părinţilor pe școală, spune că acesta ”nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice.” În plus, conform articolului 32, alineatul 4 din Constituția României: ”Învățământul de stat este gratuit, potrivit legii.”