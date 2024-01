Scandal total între frații Dolănescu. Declarații acide la adresa lui Ionuț. „Nu duce spre neamul lui tata! Doar Maria Ciobanu știe ce a făcut”

Este scandal total între frații Dolănescu. Fiii regretatului artist s-au luptat ani buni în instanță. Deși s-a dat o sentință acum ceva timp, cei doi nu au încetat cu replicile acide. De ce îl acuză Dragoș Dolănescu pe fratele său, Ionuț?

Scandal total între frații Dragoș și Ionuț Dolănescu

s-au luptat mulși ani în instanță pentru averea regretatului lor tată, Ion Dolănescu, care a încetat din viață în anul 2009.

Se pare că nu există cale de împăcate între cei doi fii ai regretatului cântăreț, cu toate că lupta din tribunale a ajuns la final de ceva timp, iar sentința este definitivă.

“Îi doresc multă sănătate. Și dacă ar face el pasul, nu ne vom împăca niciodată”, a declarat Dragoș Dolănescu pentru , în legătură cu relația dintre el și fratele său.

În plus, Dragoș Dolănescu spune că fratele său vitreg, , nu are trăsături fizice asemănătoare familiei marelui interpret. În schimb, acesta susține că tenul lui este mai închis decât restul membrilor familiei.

“A pus monopol pe numele Dolănescu, deși, dacă ne uităm bine, el nu duce deloc spre neamul lui tata. Toți aveau tenul deschis, eu am ochii albaștri, ca ai bunicăi. El e mai măsliniu, cu tenul închis. Doar Maria Ciobanu știe de ce”, a mai spus politicianul.

Dragoș Dolănescu: “Am tot așteptat”

De asemenea, Dragoș Dolănescu spune că fratele său nu s-a ținut de promisiune în legătură cu casa memorială. Acesta a spus că o va transforma în muzeu, dar politicianul nu mai vrea să meargă acolo, deoarece, susține el, nu s-a mai păstrat nimic din stilul tatălui său.

Mai mult, acesta spune că fratele său încearcă, cu orice ocazie, să-l implice într-un scandal și să interzică folosirea numelui său la fiecare material apărut despre Ion Dolănescu.

“Au trecut 15 ani și am tot așteptat să văd în casa din Caimatei că se face muzeul Ion Dolănescu, așa cum a zis. De aceea tot ce era al lui tata, costume, trofee, totul a rămas la el. Eu nu am luat nimic. Eu am crezut ce a spus…

Tata îmi dedicase o melodie, care făcuse milioane de viziualizări. A avut grijă să o dea jos, să i se piardă urma. În plus, la fiecare material despre tata, dictează ca numele meu sa nu fie pomenit. Iar mereu când vrea să promoveze ceva, deschide un nou scandal despre mine”, a adăugat el.

Dragoș Dolănescu a mai spus că nu a vândut nimic din averea moștenită de la tatăl său. Acesta ar vrea să facă o pensiune din casa de la Sinaia, dar are nevoie să rămână mai mult timp în România pentru a-și pune planul în practică.