Scandal uriaș în muzica populară! Saveta Bogdan a făcut-o praf pe Corina Dragomir: ”Nu e la nivelul meu”

Saveta Bogdan este una dintre cele mai efervescente prezențe din muzica populară românească. Deseori surprinde prin umor și spontaneitate, dar nu de puține ori ajunge să fie protagonista unor scandaluri în industrie.

Saveta Bogdan: „Corina Dragomir nu este la nivelul meu!”

Saveta Bogdan, după epocala ceartă cu Elena Merișoreanu, a avut un alt schimb de replici dur cu interpreta Corina Dragomir. Totul a pornit de la un microfon. Din informațiile noastre, în cearta celor două nu au lipsit apelativele care, desigur, nu pot fi reproduse. Dar nu au exclus aluzii la viața sexuală a celor două…

„Erau două mese și pe fiecare dintre ele era câte un microfon, unul galben și altul roșu. Ea a început să cânte cu microfonul galben, dar eu eram îmbrăcată în alb și mi s-a părut că mi se potrivește mai bine.

M-am dus și am luat microfonul galben de pe masă. Dacă eu eram într-un costum alb, nu era normal să am microfonul deschis la culoare?! Arăta și mai bine”, a dezvăluit Saveta Bogdan în exclusivitate pentru FANATIK.

că discuția s-a oprit ulterior, însă recunoaște că este o fire vulcanică și uneori se aprinde repede. În schimb, Corina Dragomir ar fi fost cea care ar fi lăsat tonul vocii mai jos.

„Savi, de ce l-ai luat pe acela? Trebuia să îl iei pe celălalt! Asta a fost toată discuția. Corina Dragomir nici nu este la nivelul meu dacă este să o luăm așa. Ea este mai tânără, are câteva cântece, eu sunt un artist cu o carieră de aproape 60 de ani. Eu am o carieră, mă pun cu una care are două cântece?!

Eu de acum încolo o să am grijă ce spun, eu sunt un om haios, mai și glumesc. Eu de acum nu voi mai glumi prin cabină la machiaj pentru că lumea nu înțelege glumele mele”, spune Saveta Bogdan pentru FANATIK.

Artista, planuri mari în privinţa vieţii amoroase: „O să plec în America, poate mă mărit cu un bogătaș!”

Din punct de vedere profesional lucrurile merg foarte bine pentru Saveta Bogdan. La cei 77 de ani ai săi, interpreta de muzică populară a atins un nou record personal și a înregistrat 14 melodii într-o zi. Însă, .

„Am fost la Cluj recent. Eu la 77 de ani am întregistrat 19 piese la Cluj cu orchestra de acolo. Am înregistrat 14 melodii într-o singură zi. Este mult de muncă, dar îmi place ceea ce fac.

Urmează să plec în America la fata mea. Am primit o stea în Greenlake, mi s-a oferit acum doi ani. Mă duc să o fotografiez și voi avea și spectacole acolo. În Greenlake vin numai bogătași. Poate îmi găsesc un iubit acolo, fac și nunta” a mai spus ea pentru FANATIK.

Saveta Bogdan vrea să își cumpere o nouă proprietate

Fiica Savetei Bogdan, Cătălina, s-a stabilit în urmă cu mai bine de un deceniu în America. Cu toate că o vizitează de două ori pe an, Saveta Bogdan nu poate renunța la origini, ba chiar are în plan să achiziționze o casă în Sângeorz-Băi

„Eu stau trei, patru luni, maxim șase luni în America, dar tot în România revin de fiecare dată. Vreau să îmi cumpăr o casă la Sângeorz-Băi, costă în jur de 20.000 de euro. O voi lăsa moștenire fetei mele”, a mai spus ea pentru FANATIK.

Contactată de redacția FANATIK, Corina Dragomir nu a răspuns la telefon pentru a ne oferi punctul ei de vedere în această chestiune.