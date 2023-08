Scena terifiantă suprinsă de camera video a băiatului ucis la 2 Mai: „Nici nu pot să mă uit… Da, acolo e capul zdrobit”

Scena terifiantă suprinsă de camera video a băiatului ucis la 2 Mai. Așa cum FANATIK vă informa, unuia dintre tinerii uciși de Vlad Pascu. Sebi avea dispozitivul în borsetă, fiind declanșat în momentul impactului.

Scena terifiantă suprinsă de camera video a băiatului ucis la 2 Mai

După ce tatăl lui Sebi, cel care a făcut descoperirea, a povestit îngrozit ce a auzit, acesta a hotărât să ofere presei înregistrările audio. El spune că vrea să se facă dreptate pentru cei doi tineri omorâți din cauza inconștienței lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a provocat accidentul.

ADVERTISEMENT

O parte a conversației a celor aflați la fața locului a fost publicată de . Se poate observa șocul prietenilor celor doi tineri morți, precum și gemetele răniților care cereau ajutor. Atenție, următoarele informații vă pot afecta emoțional.

„Voce femeie: Ce este acolo?… Aţi sunat la poliţie? Sunaţi acum…

Voce bărbat: Staţi liniştită

Voce femeie: Alesia, nu te duce, Alesia!

Voce femeie: Sună! Sună, nu-mi vine să cred! Vai!

Voce bărbat: Veniţi încoace!

Voce bărbat: E jumătate, Doamne!

Voce femeie: E jumătate! Băi, nu-mi vine să cred …! Nu, nu, nu!

Voce bărbat, se vaită: Au!

Voce femeie: Unu, doi sau câţi sunt?

Voce îndepărtată bărbat, ţipă: Nu! Nu vezi că a murit?! … L-a călcat… (neinteligibil).

Voce femeie, vorbeşte la 112: …O persoană… Ieşire spre Vama Veche, este o persoană călcată pe stradă.

ADVERTISEMENT

Voce femeie, vorbeşte la 112: Nu am văzut accidentul, am văzut doar persoana.

Voce bărbat, posibil ambulanţier: Este mort… Staţi aşa. Cine mai are nevoie de îngrijiri?

Voce femeie: Ai grijă, ai grijă, ai grijă!

Voce bărbat, posibil ambulanţier: Cine are nevoie de îngrijiri, de aici?

„A venit în viteză! Şi a plecat!”

Voce femeie, vorbeşte la 112: Da, da. Deci de la trunchi în jos… nici nu pot să-i văd picioarele.(…)

Voce femeie, pe fundal: Jumătate de om, efectiv!

Voce bărbat: A venit în viteză! Şi a plecat!

Voce femeie: Aţi văzut?

Voce femeie: Frate, dar nu pot să mă uit!

Voce bărbat: Hai, măi, du-te mai în urmă.

Voce femeie: Haide! Nici nu pot să mă uit…

Voce femeie: Nu-mi vine să cred!

Voce bărbat: O victimă care e moartă şi două persoane care au nevoie de ajutor.

Voce bărbat: Erau mai mulţi, de fapt. (…)

Voce bărbat: Două victime. Una aici, de fapt jumătate aici. O victimă acolo.

Voce femeie ambulanţă: Întreagă acolo şi jumătatea cealaltă…

Voce bărbat: Da, acolo e capul zdrobit.

Voce femeie ambulanţă: Ok, ok, am înţeles, da!

Voce bărbat: Încă o victimă la SMURD, mâna ruptă!

Voce victimă: Da, mă doare rău, am mâna ruptă!

Voce femeie ambulanţă: Frate, dar unde e maşina lor? Nu înţeleg?

Voce bărbat: Nu, a fugit!

Voce femeie ambulanţă: A, eraţi pe jos?

Voce bărbat: Câte victime sunt?

Voce bărbat1: Două!

Voce bărbat: Două şi?

Voce bărbat: În afară de cei doi mai sunt?

Voce femeie: E o puştoaică la ei. Deci erau toţi trei, sau toţi patru, pe ăştia doi i-a luat din plin şi i-a aruncat şi…”, sunt informațiile publicate, joi, de sursa citată anterior.

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Sebi susține că Poliția nu a verificat borseta

Amintim că tatăl lui Sebi a spus că poliția nu ar fi verificat borseta în care se afla camera respectivă. Mai mult, agenții nici măcar nu i-ar fi cerut actul de identitate atunci când s-a prezentat pentru a ridica lucrurile lui Sebi, fiul său.

Accidentul terifiant s-a produs în urmă cu aproape o săptămână, în dimineața de sâmbătă, pe drumul dintre Vama Veche și 2 Mai. Opt tineri se îndreptau spre cazare, când Vlad Pascu, șoferul drogat care se afla la volanul unei mașini de colecție, a intrat în grup.

Dintre cei opt tineri, doi au murit pe loc. Roberta și Sebi, ambii studenți la Geografie. Alți trei tineri au fost răniți. După accident, Vlad Pascu și-a continuat drumul de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. El a declarat anchetatorilor că a crezut că a lovit un animal.

ADVERTISEMENT

În urma evenimentului tragic, a fost declanșată o anchetă în ceea ce privește modul în care au acționat polițiștii din Constanța. S-a constatat că șoferul drogat a fost oprit de oamenii legii de două ori în seara respectivă.

Însă, el nu a fost testat pentru droguri, ci doar pentru alcool, deși în mașina lui au fost găsite substanțe interzise. , după câteva zile de la producerea terifiantului accident.