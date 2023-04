Scenariul energetico-financiar care dă fiori României! Ce s-ar ascunde în spatele mult mediatizatei preluări a benzinăriilor Lukoil de către kazahii de la KazMunayGas?

Planul dezvăluit de , de preluare a activelor Lukoil România de către grupul kazah KazMunayGas (KMG) ar putea avea implicaţii mult mai profunde decât pot părea la prima vedere, încrengăturile ducând până la Moscova şi sfidarea embargoului impus de Occident companiilor ruse.

KazMunayGas nu şi-a respectat angajamentul luat faţă de statul român

De mai bine de un an, Rusia încearcă din răsputeri să eludeze sancţiunile, iar acolo unde nu a reuşit să o facă în mod explicit încearcă acest lucru prin intermediari, în special aliaţi din fostele state sovietice. Nu-i de mirare că în actualul context un rol important îl joacă grupul KazMunayGas, din Kazahstan, fostă republică în cadrul URSS.

Actorii acestei posibile tranzacţii care ar urma să aibă loc pe teritoriul ţării noastre, Lukoil şi KazMunay, au ambii o lungă istorie în care abundă problemele cu justiţia şi este pusă la îndoială legalitatea unor din acţiunile lor. Spre exemplu, Dosarul “Lukoil”, din 2014, fiind dosarul cu cel mai mare prejudiciu din istoria României, aproximativ două miliarde de euro. Instanţa a pus sechestru asigurător pe bunuri în valoare de 1,2 miliarde euro, decizie menţinută de Tribunalul Prahova în februarie 2022.

Pe de altă parte, KazMunayGas, proprietarul companiei Rompetrol, a reușit să scape în 2018 de procesele intentate de statul român, angajându-se la investiții de un miliard dolari până în anul 2025, prin intermediul Fondul kazah-român, creat special în acest scop. Sursa citată mai scrie că aceste promisiuni au fost făcute pentru a determina România să renunțe la acțiunile în instanță pentru recuperarea 600 de milioane de dolari datorați de Rompetrol, dar până acum au fost alocați numai 200 milioane dolari, bani împrumutați din sistemul bancar românesc.

În cazul în care KazMunayGas va prelua activele Lukoil România . Cifrele arată că ar acapara astfel 70% din capacitatea de rafinare a celor patru rafinării din România prin cele trei rafinării pe care le-ar deţine (Midia şi Vega – din portofoliul propriu, Petrotel – don portofoliul Lukoil), dar și prin poziția dominată generată în piața retail-benzinării și vânzări angro prin operarea stațiilor Rompetrol și Lukoil.

Iar în joc nu este numai încălcarea embargoului impus Rusiei, fapt care ar atrage sancţiuni dure la adresa României, dar poziţia dominantă aduce riscuri şi pentru consumatorii români, care s-ar vedea puşi în situaţia de a cumpăra carburanţi la preţuri mai mari, impuse abuziv de grupul kazah. Cât despre încălcarea embargoului, , denumirea REBCO (Russian Export Blend Cruse Oil) devenind KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil). “De asemenea, este binecunoscut faptul că rafinăria Rompetrol Midia este conceputa tehnologic pentru a procesa țiței rusesc URAL – REBCO (după cum se poate vedea și în programul de producție al rafinăriei din anii anteriori), iar orice schimbare de țiței este foarte greu de realizat și costisitoare, cu efecte foarte grave asupra randamentelor și costurilor”, avertizează sursele .

Patru metode de evaziune fiscală depistate la Lukoil

Sursa citată mai prezintă şi patru metode de evaziune fiscală, pe baza informaţiilor din dosarul Petrotel-Lukoil, așa cum sunt ele descrise chiar în referatul procurorilor. Una dintre ele este importul scump, în timp ce vânzarea produselor are loc sub prețurile de cost. “Scopul final al acestei politici de preţuri este acela de a externaliza profitul, de a nu achita sume sub formă de impozit pe profit către bugetul de stat”, afirmă procurorii. De altfel, aceştia atrag atenţia că cea mai mare parte a prejudiciului din Dosarul “Lukoil” a fost create pe filiera ruso-kazahă: “Din cele expuse, în baza documentelor existente, se desprinde concluzia că pe circuitul economic al operaţiunii de import ţiţei, de regulă de origine Republica Kazakhstan – SC… SA – SC Petrotel Lukoil SA, se interpun şi alte societăţi pe lanţul de tranzacţionare din ţări membre U.E., având ca efect cert achiziţionarea de către SC Petrotel Lukoil SA a ţiţeiului provenit din import la preţuri mai mari”.

O a doua metodă de evaziune folosită sunt majorările fictive de capital. Practic, acţionarul majoritar al rafinăriei – Lukoil Holding BV Olanda – simula infuzii de capital pentru ca în aceeaşi zi rafinăria să vireze înapoi în contul companiei din Olanda banii primiţi, la care era adăugată și o dobândă, scrie sursa citată.

A treia metodă constă în “împrumuturile de la compania mamă, la dobânzi supraevaluate ilegal”. În investigaţiile lor, procurorii au descoperit că dobânda era dublă faţă de nivelul practicat în piaţă şi, în plus, deşi banii erau destinaţi investiţiilor, aceştia erau utilizaţi cu alte scopuri.

A patra metodă de evaziune fiscală este “simularea de investiţii”. Practic, acţionarul majoritar acorda împrumuturi, care luau forma unor transferuri bancare care nu se regăseau însă în activul (mijloace fixe, instalaţii etc) SC Petrotel Lukoil SA şi care au fost restituite sub forma unor rambursări de credite.

La vremea întocmirii Dosarului “Lukoil” preşedintele României era Traian Băsescu, iar în 2014 acesta lua vehement atitudine vizavi de anunţul lui Vladimir Nekrasov – vicepreşedintele pe rafinare, marketing şi distribuţie din grupul rus Lukoil – care declara că a fost încheiată o înţelegere cu procurorii români, iar conducerea grupului petrolier va decide dacă va închide sau nu rafinăria Petrotel. “O astfel de abordare este inadmisibilă, iar dacă mâine conducerea Lukoil stabileşte să nu reia producţia, cer Guvernului României să fie pregătit să preia rafinăria de la Ploieşti, pentru că asta depăşeşte limitele unei companii. (…) La constatarea finală a ilegalităţilor comise de Lukoil, să discutăm în contrapartidă suma constatată a fi fraudă cu sumele investite de Lukoil în această rafinărie”.

mai aminteste că patru foşti membri ai conducerii Rompetrol, dintre care doi sunt cetăţeni kazahi, au fost trimişi în judecată de către procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală. De asemenea, Rompetrol Rafinare a intrat în aprilie 2022 în atenţia procurorilor DIICOT, pentru presupuse infracţiuni comise de angajaţi ai companiei şi de un contractor al acesteia.