Scene incredibile după Poli Iaşi – Rapid 3-1! Doi jucători giuleşteni au petrecut până dimineaţa după eşec. Foto

Rapid a suferit prima înfrângere din 2024, . Giuleştenii au ratat şansa de a pune presiune pe rivalii de la FCSB, care au şansa să se desprindă la 10 puncte în fruntea clasamentului.

Scene incredibile după Poli Iaşi – Rapid 3-1! Doi jucători giuleşteni au petrecut până dimineaţa după eşec

Deşi giuleştenii nu au digerat prea bine eşecul, Alexandru Albu şi Andrei Borza nu au părut prea afectaţi de acest eşec şi au petrecut în clubul Fratelli din Iaşi, la o petrecere de Dragobete.

Andrei Borza a fost integralist în confruntarea cu Poli Iaşi, în timp ce Alexandru Albu a fost schimbat în minutul 78 al confruntării. Imaginile cu cei doi au fost publicate pe reţelele de socializare şi prezentate pe deşi pe imagini se vede cum încearcă să se ferească de telefoanele mobile.

Alexandru Albu: “Nu digerăm bine deloc, am venit aici încrezători”

Alexandru Albu a vorbit după meci despre eşecul de la Iaşi, despre care spune că echipa nu îl digeră deloc bine, dar în contrast cu declaraţiile date s-a refăcut în clubul din Iaşi:

„Nu digerăm bine deloc, am venit aici încrezători. Am început bine partida, cu ocazii uriaşe. Nu am luat cele mai bune decizii pe ultimii 30 de metri şi asta ne-a costat. A venit acel gol, revenirea lor şi acolo practic au intrat ei în meci.

Nu numai Săpunaru a greşit, a greşit toată lumea. Toţi greşim, suntem o familie… trebuie să ne încurajăm, să ne ridicăm de joc. Ne aşteaptă un meci greu cu UTA, trebuie să luăm cele 3 puncte”, a declarat Albu.

Galeria Rapidului i-a gonit pe jucători: “Ruşine să vă fie”

peste acest eşec şi suporterii giuleşteni i-au gonit pe jucători la finalul confruntării, când elevii lui Bergodi au venit la salut: “Ruşine să vă fie!”, s-a auzit din peluză.

Cristi Săpunru, căpitanul Rapidului, şi-a asumat vina pentru acest eşec, spunând că din cauza erorii pe care a făcut-o la golul de 1-1 au pierdut giuleştenii acest meci:

„Meciul ăsta l-am pierdut eu nu echipa. A venit mingea din nocturnă și de acolo i-am băgat în meci. Până atunci era o singură echipă pe teren. Se întâmplă, mergem mai departe”, a spus Săpunaru.