Scene incredibile în Iași! O tânără a acroșat o elevă chiar în fața liceului. A fugit de la locul accidentului cu Poliţia pe urmele ei

O șoferiță din Iași a accidentat o elevă chiar în apropierea instituției unde frecventa cursurile, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” din municipiu. În loc să-i acorde îngrijiri, văzând că a lovit-o, femeia de la volan a plecat în tromba, fără să-și facă nici o grijă.

Lovită chiar lângă școală

Potrivit tatălui fetei lovite, incidentul s-a petrecut chiar la intrarea în curtea colegiului. Se știe că în apropierea unităților de învățământ, în special lângă școli și licee, conducătorii auto trebuie să reducă viteza și să-și dubleze atenția.

ADVERTISEMENT

Accidentul a avut loc vineri, la orele dimineții. „O șoferiță a accidentat o elevă chiar în apropierea Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, acolo unde fata învață. Deși a observat că a lovit-o, femeia de la volan a dat geamul jos, a țipat la tânără, iar apoi a plecat în trombă, fără să-i pese care este starea victimei”, potrivit cotidianului ieșean BZI.ro.

„A lovit-o la picior apoi a țipat la ea”

Eleva în cauză, în vârstă de 17 ani a fost acroșată chiar înainte de a ajunge în curtea liceului. „Fata se ducea la ore și, fix la intrarea în curtea școlii, o doamnă a accidentat-o cu mașina. A lovit-o la picior. Șoferița a deschis geamul și a țipat la dânsa, nu știu ce i-a spus acolo, iar apoi a plecat, nici măcar nu a coborât din mașină să vadă dacă a pățit ceva”, a declarat Radu Oprea, tatăl fetei, potrivit sursei citate.

ADVERTISEMENT

Acesta a spus că „orice om normal” ar fi oprit, ar fi coborât din mașină și ar fi intrabat-o dacă a pățit ceva. Dar nu a fost cazul aici. „Așa ar fi făcut un om normal, întreba: Ai pățit ceva, ești bine, îți sunăm părinții?.

Fata a fost la doctor, e ok cu piciorul, nu are leziuni prea grave, doar trebuie să stea puțin întinsă. Este destul de speriată, când am ajuns noi era destul de speriată și când a venit poliția a plâns. Vă dați seama, e panicată, că e copil, are 17 ani”, a spus el.

ADVERTISEMENT

„Nu trebuia să plece de la locul accidentului

„Și nu e un copil care a trecut prin așa ceva în fiecare zi. Ea era cu niște prietene, o prietenă s-a ferit și a tras-o și pe fiica mea, dar ea a rămas mai în urmă, nu a apucat să o tragă de tot.

Din câte am înțeles, nu știu nici eu bine, era pe trotuar, iar acolo era și o mașină parcată, deci doamna respectivă avea loc destul să o evite. Clar că a văzut ce a făcut, din moment ce a oprit și a țipat la fată. Vedem ce o să fie, să dea mai întâi poliția de dânsa. Nu trebuia să plece de la locul accidentului”, a mai spus Radu Oprea.

România, lanterna roșie la grozăvii în trafic

România este lanterna roșie a Uniunii Europene în ce privește accidentele rutiere dramatice. Iar fuga de la locul accidentului face și ea parte din această statistică sinistră.

ADVERTISEMENT

Recent, o fată de 16 ani din municipiul Mangalia a fost lovită pe trecerea de pietoni iar șoferul a fugit de la Minora se află în stare gravă. La volan, se afla un tânăr de 23 de ani.

Anterior, o întreagă țară a fost oripilată de (județul Mangalia), soldat cu două persoane ucise. Șoferul, depistat pozitiv la droguri, a fugit la rândul lui de la locul accidentului.