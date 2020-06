Scene terifiante: un șofer, amenințat cu moartea. Agresorul a tras două gloanțe. Totul a fost filmat

Charles Landers (50) din Texas, Statele Unite, a trăit șocul vieții lui, după ce Michael Truelock (50) l-a oprit și l-a amenințat cu moartea, îndreptând spre el un pistol.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acesta a fost amenințat cu moartea și sfătuit să părăsească mașina pe care o conducea.

Trueock acuză că Landers a parcat pe un loc interzis.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Agresorul a tras două focuri de armă

Infractorul și-a amenințat victima, însă cea din urmă nu a cedat. ”N-am știut că aici este casa ta”, a spus șoferul. ”Ba da, ai știut. Sigur că ai știut”, a replicat Truelock.

” Am să plec acum”, a spus șoferul.

ADVERTISEMENT

” Nu, nu o să pleci niciunde. Dacă pleci, o să sfârșești mort. Asta o să se întâmple cu tine. O să sfârșești mort. O să te împușc chiar acum. O să fii șoferul meu, asta o să fii. Dă-te jos, altfel de împușc. ”, a continuat agresorul, în timp ce ținea arma îndreptată către bărbatul ce conducea autoturismul.



”Eu chiar o să plec acum”, a spus bărbatul în timp ce, cu mult curaj, chiar a pornit mașina și a plecat în trombă. Acesta și-a riscat viața, pentru că agresorul său a deschis focul de armă și a fost chiar la un pas să-l nimerească.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bărbatul a tras două gloanțe în victima sa, în nu a reușit să-l nimerească. Șoferul mașinii a reușit să scape cu viață și nevătămat.

Clipul cu nefericitul eveniment a fost postat pe Youtube și preluat de toate publicațiile internaționale, inclusiv ziarul Dailymail.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bărbatul vătămat a mers de urgență la cea mai apropiată stație de poliție și a depus plângere penală. Din filmulețul pe care a reușit să-l facă, agenții de poliție l-au identificat pe agresor.

Întreaga scenă a avut loc în Texas, unde oamenii își pot achiziționa arme destul de ușor. Permisul pentru o armă, în State, poate fi luat de la 18 ani.

ADVERTISEMENT

Șoferul căuta un loc de pescuit în Grayson, însă, la un moment dat, a fost oprit de către Michael Truelock și amenințat verbal. Cel din urmă l-a acuzat pe Charles Landers că i-a călcat proprietatea și că are tot dreptul să îl amenințe pe proprietatea lui.

” Am crezut că o să-și ia mașina și o să vină după mine. Am mers cu 70-80 la oră pe acest drum, deoarece chiar am crezut că o să vină și o să mă omoare. AM reușit să mă îndepărtez, am luat-o pe un alt drum. Chiar am crezut că o să vină să mă omoare.”, a declarat Charles Landers.

ADVERTISEMENT

Truelock a fost arestat pentru agresiune fizică cu o armă mortală. El este programat să ajungă în fața judecătorilor pe 13 iulie 2020.