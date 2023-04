Schimbare majoră pentru utilizatorii telefoanelor de Samsung. Ce pregătește producătorul

Samsung pregătește modificări majore. Iar toți cei care au astfel de telefoane sunt vizați. Și totuși despre ce este vorba? Despre motorul de căutare de pe telefoanele Samsung prezente în toate colțurile globului.

Schimbări majore pe telefoanele Samsung

Cu alte cuvinte, s-ar părea că Samsung vrea să facă o nouă mișcare. Compania ar fi luat decizia de a introduce Bing de la Microsoft ca browser implicit pentru dispozitivele sale. Astfel, Google, partenerul de lungă durată, ar urma să fie înlocuit.

Această informație a fost făcută publică de jurnaliștii de la The New York Times și preluată de The Sun. Sursa citată susține că lansarea popularei căutări cu inteligență artificială a Bing reprezintă “cea mai serioasă amenințare la adresa afacerii Google din ultimii 25 de ani”.

De asemenea, sursa citată mai spun că planurile Samsung se arată a fi unele destul de ambițioase. Astfel, sunt șanse mari ca viitorul Galaxy S24 să ofere o experiență complet diferită utilizatorilor săi. Iar asta comparativ cu modelele anterioare.

Ce s-ar putea întâmpla cu parteneriatul dintre Samsung și Google

Pe de altă parte, încă nu este clar dacă Bing a determinat sau nu Samsung să se gândească să renunțe la cei de la Google. Totuși, gigantul pare că se teme de concurență, având în vedere actuala situație.

Mai mult de atât, sursa citată notează și că Google a lansat un apel pentru angajații săi. Compania le-a cerut celor interesați să lucreze la o ofertă pentru a putea există o negociere cu cei de la Samsung. Trebuie menționat că acest parteneriat aduce Google aproximativ 3 miliarde de dolari anual.

Iar această sumă este una destul de mare, Iar asta înseamnă peste 6% din forța sa de muncă globală. În același timp, publicitatea prin intermediul motorului său de căutare reprezintă majoritatea veniturilor Google.

Ce venituri a obținut Google în ultimul an

În 2022, divizia de publicitate a Google a obținut venituri de puțin sub 280 de miliarde de dolari. Astfel, Google a decis să pună în funcțiune dezvoltarea inteligenței artificiale a Bard. Acesta avea să primească însă recenzii mixte la scurt timp după lansare.

Mai exact, cei mai mulți , care a fost lansat în noiembrie anul trecut. La rândul lor, cei de la Open AI, au un parteneriat cu Microsoft, despre care se spune că valorează zeci de milioane de dolari.

a contactat Samsung și Google pentru comentarii în acest sens. Totuși, niciuna dintre cele două mari companii nu a răspuns până acum unei astfel de solicitări pentru a confirma decizia luată.