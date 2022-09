Schimbare radicală la Antena 3. Discursul lui Mircea Badea i-a impresionat pe toți 

Schimbare radicală la Antena 3. Discursul renumitului moderator TV i-a impresionat pe toți, după ce postul a semnat oficial parteneriatul cu CNN. Prin intermediul acestuia s-a modificat și sigla, nu doar numele.

Modificare importantă pentru Antena 3. Mircea Badea a emoționat cu vorbele sale

Modificarea importantă de la l-a emoționat pe Mircea Badea, care prezent la Palatul Regal din București, a luat cuvântul și și-a spus punctul de vedere. Celebrul prezentator a vorbit despre ce urmează mai departe.

ADVERTISEMENT

Transformarea, care modifică automat și grila de programe, va avea loc în cursul serii de marți, 27 septembrie 2022, de la 21:00. Mai exact, va avea loc în timpul difuzării show-ului „Sinteza zilei”, moderat de Mihai Gâdea.

„Lumea s-a schimbat și colțul nostru de lume s-a schimbat. L-am asistat, l-a mărturisit, l-am povestit, l-am arătat, l-am dezvăluit. Am și participat uneori la această schimbare. Am făcut tot ce se putea presupune că trebuie să facem în locul nostru.

ADVERTISEMENT

Am filmat, am dus oamenilor știrile, le-am comentat, le-am analizat, dar mai presus de atât, am pus la îndoială. Am pus la îndoială narativele unor centre de putere care vroiau să impună ca și cum asta li s-ar fi cuvenit să-și impună propria realitate.

Și noi am pus-o la îndoială. Din acest motiv, am fost o lungă perioadă chiar singurii care am făcut asta. Din acest motiv, demersurile noastre jurnalistice, firești s-au transformat chiar în bătălii.

ADVERTISEMENT

Nu din cauza noastră, dar care ne-au privit, s-au transformat în bătălii. Pe unele le-am câștigat, pe unele le-am pierdut”, a declarat Mircea Badea, notează .

Antena 3, schimbări radicale datorită parteneriatului

Antena 3 și CNN au semnat un parteneriat care aduce schimbări radicale. Televiziunea fondată de familia Voiculescu și condusă de Mihai Gâdea va avea de acum înainte studiouri noi, demne de liderul global în ştiri.

ADVERTISEMENT

Fuziunea cu reţeaua americană de ştiri mai arată că studioul programului News Hour with CNN, primul program comun Antena 3 – CNN, devine platoul dedicat în exclusivitate știrilor.