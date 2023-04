Schimbare totală pentru Deea Maxer după divorțul de Dinu. Artista nu mai stă singură cu copiii: „S-a mutat la mine”

Deea Maxer, noi dezvăluiri despre viața sa, după divorțul de Dinu Maxer. Artista a spus prin ce schimbare totală a trecut, în urma despărțirii de celebrul DJ, dar și cu cine locuiește în prezent, și o ajută să-și crească fetița, care a rămas în grija ei.

Deea Maxer, schimbare fizică după divorțul de Dinu Maxer

Deea Maxer nu este prea încântată de felul cum arată, . Vedeta a acumulat kilograme, pe fondul stresului și a agitației, produse în ultima perioadă. Asta în contextul în care până de curând se mândrea cu faptul că a ajuns la o siluetă de invidiat, pierzând 15 kilograme. Totuși, este determinată să revină la forma de dinainte.

”Am slăbit 15 kilograme într-un an. Am mâncat doar o dată pe zi și am mers la remodelare corporală. În ultimul timp însă, m-am îngrășat cinci kilograme. Din păcate, nu am mai continuat ce făceam înainte. Până la vară, vreau să-mi fac timp de sală, să am un corp perfect de plajă, în costum de baie”, a precizat artista pentru

Chiar dacă nu i-a fost ușor să divorțeze, Deea Maxer se refugiază acum foarte mult în muncă și are un ajutor de nădejde în creșterea fetiței. În locuința artistei s-a mutat mama acesteia. ”Părinții mei s-au mutat la mine, mama se ocupă de fetiță, o duce la grădiniță”, a mai transmis vedeta pentru sursa menționată.

Deea Maxer este prea ocupată să se mai gândească la divorț. Are trei locuri de muncă în momentul de față. Se ocupă de marketing online, este și director la o firmă de cosmetice și, pe lângă acestea, mai merge și la spectacolele unde este chemată să danseze.

”Încerc să mă împart între casă, gătit, treburi, copii. Am trei joburi, lucrez în mai multe domenii, în marketing și online, în social media, creație-conținut, am contracte de colaborare, de imagine. Sunt director la firma de cosmetice, mai sunt și spectacole”, a mai precizat Deea Maxer.

Deea și Dinu Maxer locuiesc în apropiere, după divorț. Care este motivul

Deea și Dinu Maxer au anunțat că divorțează la finalul lunii martie. Cei doi foști soți au făcut un anunț pe rețelele de socializare. Despărțirea a avut loc la notar și s-a produs după aproape două decenii de mariaj. În tot acest timp, ei au reușit să aibă doi copii, o fetiță și un băiețel.

Odată cu ruptura căsniciei, Deea Maxer a păstrat fetița, iar Dinu băiatul. Ca să nu sufere prea mult copiii, foștii soți au decis să aibă locuințe apropiate. Așadar, artista și-a cumpărat un apartament cu trei camere, cu două etaje mai jos, în aceeași clădire în care locuia anterior cu toată familia, a spus Dinu Maxer

De ce s-au despărțit Deea și Dinu Maxer

Pentru aceeași sursă, Dinu Maxer a negat că fosta parteneră l-a înșelat, De asemenea, DJ-ul a negat și că divorțul a survenit în urma violenței sale sau a infidelității lui.